Palmira Santander ('La predicadora'): "Nos hemos llevado un pequeño palo"

Aunque sabe que "no se acaba el mundo" y que ellas siempre serán "un grupo de amigas " a la que les encanta "cantarle a Cádiz", Palmira Santander, alma mater de 'La predicadora' no oculta que se han llevado "un pequeño palo" al quedarse a las puertas del pase semifinal.

"Sinceramente, creíamos que ibamos a tener un pase más y no por pretensiones nuestras sino, sobre todo, por la gente, por todo lo que nos han dicho y hemos leído desde que actuamos. Todos los diarios, que es al final lo que tienes un poco como referencia, si no me equivoco, todos nos metían, y luego por muchos comentarios de gente del Carnaval... Pues, te ves en todas las quinielas y te lo acabas creyendo", lamenta, precisando que "esto no quiere decir que las que han pasado no se lo merezcan, se lo merecen todos y yo nosotras nos alegramos mucho, pero te mentiría si no te dijera que no nos hemos llevado un chasco", confiesa.

Con todo, la hija de Manolo Santander se ha acordado mucho hoy del maestro chirigotero y recupera una de sus lecciones: "Mi padre siempre decía que a veces es mejor gustarle a la gente que ganar un premio y desde que el jurado dio su fallo y no nos nombró no te puedes imaginar la cantidad de comentarios de llamadas y de gente que nos han dado su apoyo, su cariño y que dicen que no lo comprenden"

Otra de las cosas que decía el carnavalero, "el Carnaval es un cachondeo muy serio", también marca a Palmira que dice que así "se sigue viviendo" en su casa. "Fíjate que mi hermano ya esta mañana, cuando iba a dejar a mi sobrina en la guardería, me estaba diciendo, la semana que viene quedamos que ya tengo en la cabeza vuestro pasodoble para el año que viene", ríe la comparsista y agradece la implicación de Manolín Santander que "también ha mandado un tocho enorme al whatsapp de la comparsa nuestra para apoyarnos porque él ayer también se llevo un palito, la verdad".

"Vamos, que nos hemos levantado un poco tristes, nos ha dolido bastante", reconoce la joven que durante esta semana de Carnaval cantarán "donde podamos, donde nos dejan y molestando lo menos posible" ya que tienen "bastante repertorio" hecho para poder actuar a pesar de haber sido una comparsa que comenzó a definirse "en el mismo de febrero" y durante un año "muy loco".