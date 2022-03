La ONCE convoca los premios carnavalescos Fermín Salvochea 2022

Después de un año en blanco por la pandemia, la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha organizado la XXIX edición de los Premios Fermín Salvochea que convoca para premiar las letras más comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz. Las bases del Concurso establecen un primer premio dotado con 3.011 euros, un segundo premio de 2.011 euros, y un tercero de 1.011 euros. El jurado podrá otorgar un accésit dotado con 511 a la agrupación que destaque por alguna circunstancia especial.

En el Concurso pueden participar cualquier agrupación en la modalidad de coros, comparsas, chirigotsa o cuartetos, en las categorías de infantil, juvenil o adultos. Los participantes deberán enviar la letra que presenten a la ONCE de Cádiz (C/ Acacias, 5) hasta el martes 31 de mayo. El jurado se reunirá y emitirá el fallo antes del 2 de junio. Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, estará compuesto por tres miembros pertenecientes a la ONCE y dos personalidades del ámbito social de reconocido prestigio.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatro de la Tía Norica, como es tradición en el segundo sábado de Carnaval, en esta ocasión, el próximo 11 de junio, en el que se entregará también los premios de la edición de 2020 cuya gala no pudo celebrarse debido a la declaración del estado de alarma en España por la pandemia. En aquella ocasión se proclamó vencedora la comparsa ‘Los Pacientes’, por su letra ‘La madre paciente’, de Francisco Javier Díaz Quintana. La composición volcaba todo el protagonismo en el esfuerzo de superación que conlleva el nacimiento de un niño con discapacidad en el seno de una familia.

El segundo premio del Fermín Salvochea 2020 fue para el coro de adultos ‘La Colonial’ y la letra premiada ‘Hay un bicho suelto...’ de David Fernández Romero y Antonio Rodríguez Pino, en la que se hace frente a la lucha contra el cáncer y rinde homenaje a quienes logran hacerse inmortales a fuerza de enfrentarse a él. El coro gaditano aprovechaba esta letra para rendir su particular tributo a la memoria de dos grandes del Carnaval de Cádiz, Juan Carlos Aragón y Manolo Santander.

El tercer premio fue para la chirigota de adultos de Rota ‘Los del corazón partío’ por su letra ‘Cuando se sube el telón’, de Juan Miguel Villegas, en la que narraba cómo integrar a una persona ciega en el disfrute de la vida. Y el accésit fue para el cuarteto de adultos ‘Merda, merda, mucha merda’, de El Puerto de Santa María, con la letra premiada ‘Vals de la diversidad’ de la que es autor Álvaro Galán, que construyó un alegato a favor de la diversidad, el respeto a la diferencia y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad.

En 2019, último año en el que se celebró la gala, el primer premio fue para la comparsa ‘Los Luceros’ por su letra del pasodoble ‘Qué bonito son dos cuerpos’, de Miguel Ángel García Árgüez, en la que narraba el amor entre dos personas ciegas. El coro ‘Los del Patio’ recibió el segundo premio por la letra del tango ‘Qué no daría yo por volver atrás’, de David Fernández Romero que ponía el foco en la solidaridad humana que hay detrás de la donación de órganos para salvar vidas.

El tercer premio del Fermín Salvochea 2019 fue para ‘La Maldición de la Lapa Negra’ por su letra de pasodoble ‘Un día tú piensas que eres un ser invencible’, de José Manuel Sánchez Reyes con música de Manolo Santander, que describía la lucha personal contra el cáncer. Y el coro 'Gádix' obtuvo un accésit por la letra del tango de José Javier Puerto ‘Yo no soy racista porque respeto lo diferente’, en la que hacía un alegato contra el racismo y una encendida defensa del respeto a la diferencia.