Manolo Casal: “Con este calor cualquiera se cuela en la gran final con un esmoquin”

Manolo Casal ha vuelto un año más a su cita con el Falla. Muerto de calor, eso sí, “lo que delata que el Concurso está fuera de su tiempo”, dice. Para aliviarle lo hemos metido en el fresco que Miguel Ángel Buonarotti pintó en la Capilla Sixtina y al que dio por nombre:La creación de Adán.

–¿Qué le está pareciendo el Concurso?

–Raro. Me falta gente que tradicionalmente participa pero que prefiere conservar sus ideas para un Carnaval en sus fechas. La calidad se mantiene, porque tienen nivel. Creo que algunas modalidades más que otras, por ejemplo veo una gran bronca en comparsas porque todos los grandes vienen fuerte y se va a quedar fuera alguno; en chirigotas me faltan grupos de un estilo más renovador;y luego me ha sorprendido mucho el Vera. En cuarteto, creo que lo que ha traído el Gago este año es de lo mejor que han hecho nunca. Y en coros me falta gente.

–Ya que hablaba de calor, ¿bañador o nudismo?

–Bañador siempre, hoy me he bañado en la Victoria. Yo históricamente iba al Chato o Cortadura, hasta que se abrió Camposoto. Pero es verdad que la Victoria me parece una de las mejores playas del mundo. Luego ya con los niños buscamos playas más familiares, más abiertas, como El Palmar o Bolonia. Cádiz no tiene playas malas.

–¿Qué autor o grupos de la historia están tocados por el dedo de Dios?

–Me parecen míticas comparsas como ‘Los majaras’; luego la trayectoria de Antonio Martín es tan extensa e impresionante que parece que lo tocaron con una varita mágica; por supuesto también gente como Martínez Ares o Aragón; en chirigotas Selu, y en mi época disfruté mucho con Agüillo, el Peña y el Masa. Ahora lo hago mucho con Morera y Mení.

–¿Qué tipo se llevaría este año a un Museo del Carnaval?

–Indudablemente el del ave fénix que trae ‘Los renacidos’. Me parece un tipo espectacular.

–¿Vendrá con esmoquin a la final este año?

–Pues no, por primera vez vamos a cambiar. Cualquier se cuela con un esmoquin en el Falla en junio.