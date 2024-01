Luis Rivero: "Se me olvidó pedir un tiempo de montaje y gracias a Miguel Ángel Fuertes montó todo el mundo"

Luis Rivero sólo tiene buenas palabras y de agradecimiento para Miguel Ángel Fuertes, "un profesional como la copa de un pino, trabajador incansable y una figura difícil de sustituir", cuenta el autor del coro 'El Paraíso' , que participa en nuestra sección de Historias del Salmendro para recordar alguna de las decenas de anécdotas.

Rivero ya le cantó un tango a Miguel Ángel con su coro en preliminares, una letra donde le dice al regidor de escena que "lleva 35 años sintiendo su ayuda y su seguridad", dando serenidad a todas y cada una de las agrupaciones que pasan por las tablas del Falla. "Y eso que es una persona de dar carga pero yo tengo mucho aguante y siempre me dice: nada, que no se pone nervioso", dice entre risas.

Y entre tantas anécdotas, a Luis se le viene primero a la cabeza el año de la comparsa 'Los carroñeros', en 2012. "Yo entonces ya sacaba también el coro y era de los primeros años que había que solicitar el tiempo de montaje, para tener 10 minutos en vez de 5, y no lo hicimos. Yo pensaba que lo tenía que pedir los artesanos y era la agrupación. Así que teníamos sólo cinco minutos para montar todo los que llevábamos con la comparsa", recuerda. Y no era poco, porque 'Los Carroñeros' cantaban en una plataforma que simulaba la parte superior del monumento de Las Cortes "e incluso pensamos viendo lo qué pasaba en salir sin nada".

"Fue increíble"

Pero entonces el regidor organizó a todo el mundo "y allí montaron hasta las limpiadoras". "Me dijo tranquilo, voy a organizar y cogió a todas las empresas que trabajaban ese día en el teatro de artesanos que colaboraron, todos los tramoyistas, las limpiadoras e incluso Eduardo Bablé, al que le dijo que presentara muy lentamente porque todavía seguíamos dando puntillazos. Fue increíble". "Vamos, cantamos con alguno debajo de la estructura el primera día, porque no le dio tiempo a salir". "Y fue por él que lo organizó, lleva la voz cantante, y salimos gracias a él".

También hace memoria cuando el coro 'Las cortes'. "Yo, con las rotaciones del coro siempre estoy contando y cuando iba a abrir telón me doy cuenta que sobraba uno". "Y Miguel Ángel chillando que sobra uno, que echo a uno. La que se lío", recuerda entre risas. "Y menos mal que gritó el que iba de faraón que no cantaba pero que salía y yo no me acordaba".

Rivero asegura que se puede confiar todo a él en el escenario, "porque conoce tan bien todo, lo que conlleva sacar una agrupación, cada cosa, es un profesional como la copa de un pino", insiste que cree que habría que ponerse de acuerdo entre las asociaciones para alguna manera rendirle un homenaje a Fuertes al que conoce además desde pequeño a través de su padre. "Y siempre me pregunta por él".