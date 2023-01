Kichi y su último Carnaval como alcalde: "Espero que me recuerden con cariño"

José María González 'Kichi' vivirá su último Concurso de Agrupaciones y su último Carnaval como alcalde. Por eso aseguraba este miércoles que está "como si saliera en una agrupación, con los nervios de las agrupaciones que dan sus últimos retoques en estas fechas. Compartiendo eso con tantos gaditanos y gaditanas que en estas fechas se tienen que sentir así. Ansioso porque se abran las cortinas para que empiece a rodar la maquinaria del Concurso. Y con ganas de vivir en la calle un carnaval ya sin medidas de seguridad, como siempre, en febrero. Que entiendo que va a ser acogido con muchas ganas por todo el mundo".

Dijo no haber pensado en las letras de despedida que le puedan cantar en el Falla en el próximo COAC , señalando que "en realidad solo será cambiar de sitio. No es una despedida real, porque no me voy. Pasaré a ser un ciudadano normal, un ciudadano más, que ha tenido el honor de representar a sus paisanos durante ocho años. Y espero que se me recuerde con cariño". "Y que por supuesto que el proyecto político que hemos empezado a construir permanezca y siga dirigiendo los designios de la ciudad porque hace falta gente como nosotros al frente de las instituciones", añadió.

Recordó que "desde el palco municipal las cosas se viven diferentes a como estaba acostumbrado a vivirlas, pero también con mucho respeto y para recoger lo que haga falta, que es lo que tenemos que hacer los políticos cuando los gaditanos se suben a las tablas". Al hilo de las próximas elecciones municipales de mayo destacó que "un alcalde siempre está en campaña electoral en Carnaval, porque es diana de los autores. En Cádiz tenemos esa suerte porque eso nos da una salud democrática y un bienestar político que ninguna otra cuidad tiene".

No se ve regresando al Falla cantando en una agrupación porque, según dijo entre risas, "estoy muy viejo y cascado. Eso se lo dejo a los jóvenes, que cantan mejor. Pero bueno, en una callejera o en un romancero, ¿Por qué no?".