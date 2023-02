Jueves de Carnaval de Cádiz 2023: Horarios y lugares donde actúan 'La Ciudad Invisible' y otras agrupaciones del COAC en la calle

El Carnaval 2023 encara su segundo fin de semana con un jueves que vuelve a incrementar la intensidad en su agenda. Además de las conocidas programaciones en los tablaos, el concierto de Rosario Flores y la entrega de la aguja de oro, muchas agrupaciones cantarán a pie de calle.

En una noche donde se prevén que bajen las temperaturas, respecto a días anteriores, destacará la presencia del primer premio de comparsas 'La Ciudad Invisible' de Martínez Ares, 'Los Colaores', 'Las Musas', 'Los del Veredicto' y un largo etcétera de agrupaciones punteras del COAC.

Además de cantar en escenarios, muchas de ellas han anunciado en qué calles y esquinas van a ofrecer su repertorio a los aficionados al Carnaval más adeptos a escuchar coplas desde la cercanía. Por supuesto, en esta jornada tampoco van a faltar las chirigotas callejeras, que ofrecerán sus repertorios por El Pópulo y otros lugares del centro gaditano.

Horarios y lugares donde ver agrupaciones del COAC este jueves

La actuación más llamativa de todas será la de 'La Ciudad Invisible' de Martínez Ares que ayer mismo anunciaba que este 23 de febrero iban a actuar en el Oratorio de San Felipe Neri a las 23.30 horas.

Gente, Hoy 23F nos vemos en la calle. Sobre las 23:30h en el Oratorio de San Felipe en el casco antiguo de #Cádiz.Os esperamos 🕯️📍 https://t.co/sJ7clBNMm9 pic.twitter.com/uIhL0maFUT — La Comparsa de Antonio Martínez Ares (@ComparsaAres) February 22, 2023

La comparsa 'Los Colaores' de Nene Cheza aprovechará su participación en el concurso de popurrit de La Viña sobre las 23 horas para antes dar un pase en la esquina de la Taberna Las Banderas.

Tampoco faltarán hoy a su cita con la calle 'Las Musas' de Marta Ortiz, que el año pasaron fueron 'We can do Carnaval'. Estas comparsitas ofrecerán un pase a las 22.30 en Torre Tavira y otro a las 00.00 horas en Armengual.

Nos vemos esta noche?💜🫶🏻✨🏛️💪🏻 pic.twitter.com/a3ZosAbwry — Comparsa WE CAN DO... CARNAVAL (@ComparsaWECANDO) February 23, 2023

El coro de Los Niños también se une al carnaval callejero en esta noche de jueves con dos pases. Uno en el Teniente Seblón, local del barrio de El Pópulo, y otro en calle Plocia.

Hoy empezamos en Teniente Seblon a las 21.00h y después iremos a Plocia 🥳💙 AQUÍ NO SE RINDE NADIE 💙#AquíNoSeRindeNadie #CarnavalDeCádiz2023 #CarnavalDeCádiz #ElCorodelosNiños pic.twitter.com/aGIcgerUNj — Coro de Los Niños 🎭 (@corodenandi) February 23, 2023

La chirigota del Sheriff, 'Los del Veredicto', una de las grandes sensaciones de este Carnaval 2023 ha anunciado a su vez una intensa agenda para este jueves con pases desde las 18 hasta las 23 horas.