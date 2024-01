El Jona: "Desde luego que hay relevo en la comparsa y se demuestra este año con un buen nivel"

Salía Jonathan Pérez 'El Jona' "muy contento" del escenario tras cantar con su comparsa 'Los sacrificaos'. "Le doy mucho valor al efecto que han tenido los dos pasodobles en el público, que ha reaccionado y se ha puesto de pie en butacas", explicaba después de atender a varios medios de comunicación.

El segundo de los pasodobles, centrado en la desesperanza que lleva a los jóvenes al suicidio, fue muy celebrado por los espectadores. "Es un tema que me pidió abordar un compañero de la comparsa y que a priori me parecía dramático, pero me puse a indagar y vi que los números eran alarmantes, siendo la primera causa de muerte no natural en España. Y el número es mayor en la franja de entre 16 y 25 años. Me dejó petrificado", explicó el autor. Para Jona "es algo que parece silenciado en la sociedad, que no se le da visibilidad. Ni somos psicólogos ni tenemos la solución en la mano, pero queríamos tender la mano desde la comparsa a esos jóvenes que sufren".

La sensación generalizada es el aumento de calidad en la modalidad de comparsas con respecto al año pasado, teniendo mucho que ver el paso adelante dado por la clase media. Al respecto, Jona considera que "se nota una mejora en aquellos que hemos estado aspirando estos años a entrar en la final. Desde luego que hay relevo y hay un buen nivel en comparsas. Eso y el nivel de los autores más veteranos, ha hecho que la comparsa viva un año de bonanza", afirmó

Sobre las críticas, anuales y clásicas, al modelo de Concurso, el coplero destacó que "ha mejorado este año en la agilidad de las sesiones. Te lo digo yo que el año pasado en cuartos me tocó cantar a las dos y media de la madrugada. Y están terminando estas sesiones como mucho a las 12.30. Eso es una maravilla para el que canta, para el público y para los que trabajan en el teatro". Para Jona "las preliminares siguen siendo largas, pero la solución es compleja. Yo soy partidario de hacerlas en el Falla. Si no se ha encontrado aún la solución es porque no es tan fácil".