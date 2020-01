Jesús Bienvenido se estrena en tango de la mano de Nandi Migueles

Que Jesús Bienvenido sabe modelar y darle forma al Carnaval en sus múltiples manifestaciones es una realidad que estos días toma más fuerza que nunca. Si este miércoles vivía en el Pay Pay el preestreno de su obra El balsero, ese otro concepto con el que mantiene su bendito vínculo con el mundo del Carnaval, la noche de este jueves ha experimentado otra nueva sensación, la de estrenar un tango con su sello en el Falla. Lo ha hecho de la mano de Nandi Migueles y su coro ‘Creaciones S.A.’, al que este año le ha compuesto el tango.

“Tenía mucha afinidad con el coro por Paco Medina, y además, participaron este verano en el pregón que hice de la Salle Viña, para el que se volcaron”, explica Bienvenido de esta nueva incursión en el mundo del coro, con la que se ha sentido muy a gusto. “Me ha gustado la experiencia, he intentado hacerlo lo mejor posible y sé que ellos están muy contentos con el resultado”.

Y así lo corroboraba Nandi Migueles, quien señala que “el tango ha quedado muy de Cádiz, muy gaditano, con el toque de Jesús Bienvenido”, narraba de esta colaboración “que hacía tiempo teníamos pendiente”.

Migueles, que llega este año al Falla con su particular fábrica de hacer música, reconocía que “vengo a por todas, como siempre, y divirtiéndome, porque si no lo vives con la idea de ganar, difícilmente te diviertes en este Concurso”.

Para el que no resulta tan divertido esto de concursar es para Bienvenido, que anoche confesaba sentirse más cómodo en su actual posición, sin la comparsa, pero como autor del tango de Migueles y revalidando la autoría de la música para la chirigota de Antonio Pedro Serrano ‘el Canijo’.

Y es que con la puesta en escena de El balsero se aleja un poquito más de su esperado regreso a las tablas con su comparsa. “El balsero ha sido un trabajo duro, de creación propia, pero es mío, no me comparan con nadie”. “Y ahora no estoy preparado para vivir de nuevo esta tensión del Concurso”.