Guardianes del legado de febrero en papel

Diario del Carnaval ha sacado este martes a la calle su número 1.000. Mil ejemplares que también se cuentan en las cientos, miles y millones de páginas escritas en 30 años y que son la historia viva del Carnaval de Cádiz. De atesorarlas como auténticos guardianes de nuestro legado de cada febrero hay muchos aficionados gaditanos, grandes apasionados del Carnaval de la tierra y de este cuadernillo, que con motivo de este número especial nos han mostrado sus hemerotecas.

Entre ellos estaba Juan Manzorro, el querido compañero periodista que nos dejó hace un carnaval, y que siempre mostró públicamente su amor por estas páginas y por el enigmático artículo de Doña Cuarema, para la que solo tenía palabras de admiración.

La que fue su mujer, Mónica de Ramón, abre las puertas de su casa con la misma amabilidad extrema que derrochaba el famoso locutor de radio, y nos cuenta que “Juan tenía la costumbre de coleccionar los Diarios del Carnaval, no se perdía ninguno y una vez que terminaba la fiesta y el suplemento, iba siempre a encuadernarlo a la copistería Falla”.

Su viuda nos cuenta que tiene ejemplares desde los años 90, aunque “no sabría decir cuántos tiene, pero los guardaba todos”. Pero lo que destaca sobre todas las cosas es que aparte de su afán coleccionista, “Juan era un gran admirador de Diario del Carnaval, siempre comentaba el ingenio de sus páginas, de cómo cada año se superaba por encima del otro”, expresa. “Así que cuando empezaba el cuadernillo lo cogía y el resto del Diario casi ni existía para él, le encantaba”.

Tampoco pasa por alto Mónica de Ramón al otro amor de Manzorro en las páginas de este suplemento, “ya sabéis que reiteró en numerosas ocasiones que su gran heroína era Doña Cuaresma, bebía los vientos por ella. Por el ingenio que gastaba, así que siempre que lo llamábais para una entrevista para participar de vuestras entrevistas de contraportadas, pues tenía un guiño hacia ella. Mi novia eterna, decía, pues le encantaba la ironía de las columnas y gozaba de ello”.

Recuerda de Ramón cómo cada año venía a contarle que el Diario había contactado con él, “ya han venido a hacerme la foto de la contraportada, me decía siempre tan ilusionado para avisarme para que yo estuviera atenta, porque Juan se ponía siempre a disposición de todos los compañeros”, afirma de esta rotunda verdad. “Así que cuando cada año venía con qué línea salía el Diario en esta página se iba preparando mentalmente incluso un titular”.

Y es que Juan Manzorro amaba todas y cada una de las fiestas de Cádiz, “coleccionaba el Diario del Carnaval igual que los de Semana Santa, y ese era su patrimonio, todo lo que iba encuadernando era historia de Cádiz, porque Juan era Cádiz”.

Rafael Estévez

Otro gran seguidor y coleccionista es el gaditano Rafael Estévez, que durante dos años también fue jurado diario. 30 tomos de encuadernaciones que ocupan una habitación de su casa más buena parte de otra, en los que atesora todos y cada uno de los Diarios del Carnaval que se han publicado. A esos 1.000 ejemplares se suman en su colección los suplementos que salieron desde el año 1979 hasta el año 1993, el año de estreno de Diario del Carnaval.

“Siempre me ha gustado mucho Diario del Carnaval porque me ha informado de todo lo que acontecía dentro del concurso y el Carnaval de Cádiz, así que lo esperaba con la máxima atención para conocer todo sobre las agrupaciones, autores, las buenas entrevistas y los reportajes que hacéis, que me gustan mucho”. De hecho, añade Rafael Estévez, en todo este tiempo “nada más que me he dedicado a guardar Diarios del Carnaval, siempre me ha parecido el medio más completo, más informado, y valoro mucho el trabajo y las crónicas”.

Durante años, además, ‘Diario del Carnaval’ contó con la firma de su hija, la periodista Beatriz Estévez, “y en aquellos momentos era muy especial, claro. Buscaba sus reportajes y entrevistas y me enorgullecía mucho de su trabajo”.

Este coleccionista gaditano, que también guarda casi tres mil de libretos y de CD de Carnaval, valora positivamente los diseños con los que estos especiales han sorprendido cada año, “que han sido muy buenos, al igual que grandes periodistas carnavalescos y articulistas. El que menos me gusta es Doña Cuaresma por derrotista, pero he seguido a todos, a Yuyu, Anotnio Martín, Bati, Paco Rosado cuando estaba… a todos”.

Solo lamenta que haya reducido sus páginas en papel debido a que todos los contenidos van a la edición digital y felicita por el trabajo realizado, así que “ojalá que siga mucho más tiempo y que yo lo pueda seguir guardando y contando”, finaliza.

Fernando Casas, Bati

Otro que no se queda atrás en el seguimiento a este trabajo es Fernando Casas, Bati, que guarda no sólo cada uno de los suplementos de la fiesta de febrero, sino las guías que se publicaban antes de comenzar cada certamen o los distintos coleccionables que se regalaban por esta época con este diario, como el de los mejores tipos de Carnaval.

“En mi familia estamos suscritos al papel creo que desde el año 72 y lo tengo todo, aunque me falta encuadernar lo de los últimos años porque el sitio donde iba ya el hombre se jubiló y es difícil encontrar sitios”, apuntaba el carnavalero, que también ha sido protagonista de alguna de nuestras secciones. “Fui portada con ‘Los pejigueras’ jugando a las cartas y otra vez me sacaron hasta la foto de comunión en una sección donde tenías que adivinar quién era ese personaje”. Recuerda muchas que le gustaban, como “una que ponían a Rafael Román en una bulla y tú tenías que buscarlo; o los montajes que hizo Julio González con los carteles del Carnaval; o este mismo año con las contraportadas con las promesas electorales”.

Colaborador de medios de comunicación en el COAC, Bati espera que “cumplamos 10.000” y que el los vea.

Luis Frade

Parte de la historia de este suplemento también es Luis Frade, corista que durante casi una década fue presidente del Jurado Diario, sin duda una de las secciones más seguidas. “Llegué pensando ‘a ver qué se cocerá aquí’, pero jamás recibí ninguna indicación cuando fui jurado, recuerdo a altas horas de la madrugada llegar a la calle Ceballos. Eran otros tiempos”, rememora guardando buenos momentos de todos los compañeros del Diario con los que ha compartido momentos, como Emilio López, Pérez Sauci o Willy Doña”, entre otros.

Pero además, los colecciona desde el número 1. “Cuando salió por primera vez tanto Adela (del Moral) como yo estábamos activos, y cada día lo compraba, así que empecé a encuadernarlo hasta hoy, que lo sigo comprando pese a la era digital”.

Frade considera que ‘Diario del Carnaval’ ha significado mucho para la gente del concurso. “Cuando terminabas de cantar estabas deseando que fueran las 6 de la mañana para ver que han contado de ti; si te alababan era una alegría”. “Y creo que sigue pasando lo mismo”, cuenta uno de los coleccionistas de este legado de la fiesta, que nos sigue deseando muchos años más en estas páginas.