Final COAC 2023 | Niña Pastori: "Vengo a ver a todos, pero especialmente a Martínez Ares"

Niña Pastori es uno de los rostros conocidos que se han dejado ver en la noche de la Gran Final del Carnaval de Cádiz. Un encuentro del que tenía ganas la artista gaditana, que confiesa que aunque "vengo a ver a todos, me gusta mucho Antonio Martínez Ares, me gusta desde muy pequeña, lo seguíamos en casa, así que fundamentalmente vengo a verlo a él, pero quiero disfrutar de todas las agrupaciones, claro que sí".

Pese a que se confiesa carnavalera, afirma que no ha podido seguir mucho el Concurso porque "estoy muy metida con el disco nuevo, pero sí que he escuchado algo en la medida de mis posibilidades".

Lo que sí está encantada la cantante es con el regreso de la fiesta a su fecha natural, "me gusta vivir el Carnaval este día y sobre todo en estas fechas, en su fecha y en su momento".

En cuanto a cómo se plantea vivir el Carnaval de Cádiz, la fiesta de la calle, no sabe si podrá escaparse algún día para disfrutarlo de cerca, "porque aunque me gusta mucho no tengo nada pensado. Estoy a tope con el disco nuevo, liada con entrevistas para la prensa, para la radio, con toda la promo, pero si puedo escaparme, por supuesto que me escapo".

Un disco del que solo puede adelantar que "saldrá muy pronto, es un disco muy bonito, estoy muy contenta, así que estoy deseando. Solo puedo decir que se va a anunciar muy prontito".