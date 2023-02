Final COAC 2023| Kichi: "Pensaba que iba a llevar peor estos años al otro lado del telón del Falla"

Esta noche de viernes, José María González está viviendo su última Gran Final del Concurso como alcalde de Cádiz. ¿Sus sentimientos? "El de cualquier aficionado", decide Kichi que siempre ha intentado "separar el Carnaval de la política" todo lo que ha podido y "disfrutar al máximo de la parcelita que tengo como aficionado". Con todo, sabe el primer edil que este 17 de febrero es especial y mira, con un poco de nostalgia, atrás: "Y, sinceramente, pensaba que iba a llevar peor estos años al otro lado del telón del Falla".

Esta misma mañana, de hecho, ha estado González en el Falla y reconoce que "subir a las tablas del Teatro vacío" siempre le "retuerce algo por dentro". "Y, como todo carnavalero, cuando se ha levantado el telón de la noche de hoy te da una emoción y una nostalgia bonita, una saudade que dicen los portugueses. Eso sí lo he sentido con más fuerza hoy", explica.

Con todo el primer edil, que ha llegado a la Final como Lope de Vega ("Kichi de Vega", se autodenomina con el tipo realizado por Artifex), en un claro guiño al Congreso de la Lengua, casi puede "asegurar" que el próximo año no lo veremos como participante en el Concurso de coplas. "Yo creo que no voy a estar. Y aunque estoy empezando a pensar que hay que dejarse llevar, que hay veces que hay que dejar de intentar controlar todo en tu vida y soltar un poco las riendas, a día de hoy, meterme cuatro meses en un local de ensayo es una responsabilidad y un sacrificio muy importante que no sé si estoy dispuesto a hacer", explica para rematar, enigmático que, "en cualquier caso... Momo dirá".

Lo que sí tiene claro el alcalde es que este certamen que está este viernes concluyendo ha sido "un Concurso ambicioso, un Concurso valiente, un Concurso donde los autores y los poetas vuelven a dejar un altísimo listón y el significado de lo que es el Carnaval de Cádiz en cuanto a combativo, en cuanto a indómito, en cuanto a contrapoder", valora González que también a disfrutado de un Concurso "alegre" que se "ha notado en las formas de hacer chirigota, en los estilos que ha habido" ya que "la gente estaba deseando de recuperar la alegría".

"Es un Concurso necesario. Es un Carnaval necesario. Y yo sólo puedo decir que me siento muy orgulloso de ser alcalde de una ciudad donde exista el Carnaval de Cádiz", concluye