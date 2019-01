Con buen talante y cierta carga de sorna, así se toma Fernando Santiago la mención que el coro 'Gran reserva', de Antonio Procopio y Miguel Ángel García Argüez, hizo del periodista gaditano durante su pase preliminar en la función de este domingo 27 de enero. "Lo peor es que el cuplé era muy malo", ríe Santiago.

"A mí me suelen resultar divertidas estas cosas pero es que el cuplé no tenía ánge ninguno", explica el autor del blog Con la venia, protagonista de un cuplé donde el coro insinúa (algo más que insinuar para ser justos) que al periodista le excita más Vicente Sánchez, concejal de Fiestas con el Partido Popular, "vestido de cura" que la actual edil del ramo, María Romay, con su disfraz del pasado año de Diosa Gades.

"Sinceramente, no recuerdo haberme metido con el disfraz de María pero escribo tantas cosas que no me puedo acordar de todo , y si el coro lo dice pues tendrá razón", argumenta Santiago que, asegura, que unos pocos días después de la aparición de Romay en la Gran Final del pasado año le regaló "una figurita de la diosa Gades muy graciosa que hizo Ras y que yo tenía en casa, con lo que fíjate qué polémica...", alude divertido.

Santiago también le quita hierro al asunto recordando que "no es la primera vez" que se le dedica una letra en el Falla. "El coro de los Niños cantó una vez algo sobre los dobles diciendo que yo era el doble de Julio Anguita y que no sé quién era el doble de carajote y no sé si fue Quiñones o Antonio Martín, la verdad es que no recuerdo, que también sacó otra letra por un reportaje que hicimos en el año 85 en la revista Andana sobre la tributación del Carnaval".