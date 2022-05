Fernando Casas: “Tras el pasodoble de Antonio puede que lleguen más críticas al alcalde”

Fernando Casas se está tomando otro añito sabático alejado de las tablas del Falla. Pero no demasiado. A unos metros, en el palco de Canal Sur Radio, comenta todo cuanto ocurre en un Concurso que le apasiona. Hoy le hemos metido en el cuerpo de la escultura griega Hermes con el niño Dioniso que se atribuye al escultor Praxíteles. Para que luego digan que el Carnaval no es cultura.

–¿Hay que tener la cara de mármol para salir en un cuarteto?

–Creo que no, sino sólo una seguridad de que no vas a hacer el ridículo, que vas a poder hacerlo bien y a defender un repertorio encima del escenario. Cuando yo salí con José Antonio Vera Luque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y a corto plazo salió la cosa bien.

–¿Cómo está viendo la evolución de Vera Luque?

–Es sorprendente. En el año 95, cuando sacamos ‘Aladín’, que nos quedamos fuera, no podía pensar que 25 años después ese señor iba a tener seis primeros premios de chirigotas, más que el Selu, por ejemplo, que para mi tiene que estar en un pedestal, o cuatro primeros de cuartetos. Encima ahora este año ha sacado una comparsa que aspira a una final.

–¿Se habrá quedado de piedra el Kichi con el pasodoble de Martínez Ares?

–Bueno, él dijo hace poco en declaraciones a vuestro periódico que las críticas hay que aceptarlas. Antonio quizá ha abierto la veda para el año que viene, que hay elecciones, y se ha lanzado para ver cómo reaccionaba el público. Puede que ahora lleguen más críticas al alcalde.

–¿Qué copla guardaría en un museo?

–‘Cuando contemplo mi barca hago mi filosofía’, de ‘Los hombres del mar’.

–Este año nos estamos hartando de estatuas, sobre todo de Paco Alba.

–Sí, está siendo un Concurso muy localista. Parece que muchos han pensado que con esto de que está coincidiendo con las ferias más gaditano y han tirado de un repertorio más nuestro. Hay cuplés a autores, a directores, hay pasodobles de metacarnaval, mucho Paco Alba.

–¿Usted es más de pintura o de escultura?

–De pintura. He visitado el Louvre, el Prado, el Degli Uffizi de Florencia, el Thyssen, me gusta mucho, hay más diversidad. Aunque me maravilla también la escultura, ver cómo realizan esas obras de arte con un cincel y un martillo.

–¿Su playa preferida?

–Me gusta La Victoria. Tengo muy buenos recuerdos de la caseta que teníamos en los 80 frente a lo que era Curro El Cojo.

–Pero, ¿bañador o desnudo como una estatua griega?

–Hombre, bañador siempre.

–¿Volveremos a verlo sobre las tablas?

–No sé. Me gustaría volver algún año a algún cuarteto, pero sin presión, como hobby.