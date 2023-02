Eugenio Belgrano: "Un Carnaval me pararon en un control y eran unos cuantos disfrazados"

Con Eugenio Belgrano, candidato a la Alcaldía de la ciudad con Ahora Cádiz, ponemos fin a esta serie de entrevistas que hemos realizado durante la fase de cuartos de final del Concurso y por las que han pasado todos los aspirantes al sillón de San Juan de Dios (excepto el candidato de Ciudadanos, que declinó la invitación). Nuestro agradecimiento a todos ellos ya que han demostrado su buen humor y su afición al Carnaval. Gracias por compartir con Diario del Carnaval vuestros recuerdos.

–¿La copla de su vida?

–¿De verdad hay que elegir? (Ríe). Es que son muchas, la verdad, pero como hay que decir una, pues me quedo con El Credo del popurrí de ‘Los peregrinos’ de Juan Carlos Aragón.

–La primera vez que fue al Falla.

-En los Carnavales del año 1995, y no me olvidaré jamás de ese día. Recuerdo ver al Selu (José Luis García Cossío) con ‘Los Lacios’. ¡Cómo me lo pasé!

–Una anécdota confesable que ocurriera en Carnaval.

-Pues un Carnaval me pararon en un control de la policía a la altura de San Severiano. Les di la documentación que me pidieron y todo siguió su curso con normalidad hasta que me di cuenta que eran unos cuantos disfrazados y muy bien metidos en su papel.

–De lo más raro que se ha disfrazado.

–Bueno, supongo que para el resto del mundo será raro, pero para Cádiz no. Coger de todo lo que encuentras en casa y salir a la calle, depende de los ojos que te miren puedes ser desde un extraterrestre a un cowboy.

–¿De que le gustaría disfrazarse y no se ha atrevido?

–Yo es que me atrevo con todo, en carnaval no hay que tener vergüenza, y menos, un gaditano.

–¿Qué modalidad es la que más le representa?

–Sin duda las callejeras. Me parece que representan la esencia del carnaval.

–Puestos a salir en la calle o en concurso, ¿con quién saldría?

–En las callejeras, en cualquiera de ellas. En el concurso con Antonio Martínez Ares, siempre he sido un gran seguidor de sus comparsas.

–¿Es más de domingo o lunes de coros?

–Me quedo con el lunes. Por una vez, el día que más se odia se convierte en el día más esperado de la semana para los gaditanos, es más nuestro, tiene algo especial.

–¿Es de los que aguanta la final entera?

–Depende de la compañía. Pero, sí, suelo verla entera.

–Un estribillo favorito, o escríbame uno.

–El estribillo de ‘Los piratas’ de Martínez Ares, –“cuatro pasos hacia el sur, la calzá de los romanos (1, 2, 3, 4); cuatro más hacia estribor, un castillo de papel (7,8,9,10); plata en la espuma del mar; perlas en la catedral; encontré al fin el tesoro (¡oro, oro, rico, ¡sí!)...”– sobre todo la última parte, “cómo no voy a ser rico, poderosamente rico, Cai estando junto a ti”.