David Carapapa ('Los indomables'): "Hasta la presidenta del Jurado ve que este reglamento no sirve"

Tras su actuación, y tras firmar un revelador pasodoble sobre el polémico paso de su agrupación en su debut en el Concurso, David Carapapa insiste e insiste en que no ha venido a cachondearse del COAC sino "de su reglamento". "Si hasta la presidenta del Jurado ve que este reglamento no sirve, como ellos mismos han dicho...", argumenta el autor de 'Los indomables' que pesar de toda la polvareda que ha levantado su participación en la competición de 2022 valora que "sí", le ha "merecido la pena".

Mucho, y no todo bueno, se ha dicho de 'Los indomables' en prensa, en barras de bar y, por supuesto, sobre las tablas del Falla por parte de competidores y compañeros. "De lo que se ha cantado sobre mí, no es que haya nada que me haya dolido más que otra cosa pero sí es verdad que, como digo en la letra, si todavía se tiene que tirar de lo de cobrar una parte o parte y media es que los dos años han cundido poco y aquí hay gente que no se ha comido el coco", arremete también aclarando que "eso es una cosa que fue una vez hace 10 años y, además, es mentira porque yo era de los que cobraba una parte y no parte y media", asegura.

David Márquez Mateo se reafirma en que ha venido a agitar el avispero aunque es cierto que sólo se planteó modificar el repertorio para esquivar las sanciones "cuando me enteré que podían caerme 5 años, como el que ha robado algo", lamenta. "Sinceramente, yo no sabía eso y cuando me enteré fue cuando nos pusimos a mirar bien el reglamento y a buscar las maneras", confiesa el autor que, de primeras, estaba seguro de su pase semifinal "porque legalmente tenía que ser así".

Sin embargo, cuando se le pregunta por la posibilidad de que el Jurado lo hubiera dejado en preliminares con una baja puntuación, reflexiona: "Sí, es cierto, lo podría haber hecho por eso hay que reconocerle esa poquita de valentía que hace falta para tomar esa decisión. Pero, bueno, creo que teníamos el nivel para estar en esta fase. Ya nosotros estamos contentos con haber llegado aquí pero, bueno, es cierto que si han decidido pasarnos pues a lo mejor hay alguna posibilidad de llegar a la Final", ríe.

Un Jurado que durante el fallo del primer corte ya expresó la comentada frase de que "¡esto es un suplicio!" en referencia a las bases del reglamento que Carapapa "volvería a cambiar porque aunque se haya abierto muchas veces, hasta ahora, sólo se han puesto parches". "Los derechos de autor, el contrato con las televisiones...", son otros de los aspectos que preocupan al autor que ha perdido perdón en una letra, y fuera de las tablas, "al aficionado imparcial que le haya molestado nuestra actitud".

"Pero sólo a ellos", precisa que, pues como también que dice la letra, a cachondearse ha venido al Concurso "por mis hijas te juro que sí, de ti que me llamas ratero para que los borregos puedan aplaudir".