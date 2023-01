COAC 2023: Agotadas las entradas para el día de Martínez Ares y Tino Tovar

Las localidades para las sesiones de preliminares del 24 y del 26 de enero, que son los días en los que actúan dos de las comparsas más esperadas del concurso, las de Antonio Martínez Ares y Tino Tovar, ya se han agotado.

Se trata de dos buenas sesiones, pues el día 24, aparte de 'La ciudad invisible' de Martínez Ares, también actúan la chirigota de Puerto Real, 'To me pasa a mí: los desgraciaítos', y la del Bizcocho, 'Los mi alma', mientras que el 26 pasarán por las tablas del teatro 'Caminito del Falla', de Tovar, la chirigota del Barrio, 'Hotel y resort Cádi, aquí tiene usté su casa', y el coro de Nandi Migueles, 'Aquí no se rinde nadie'.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado, una vez se acabe la cola en el Gran Teatro Falla, las localidades restantes pasarán a venderse tanto en la web de Bacantix como en la taquilla, en su horario habitual de 17.30 a 21.30 horas.

Como es habitual, el COAC sigue desatando pasiones, incluso en su fase preliminar, hasta el punto de que, en apenas 60 minutos se agotaron todas las entradas en internet. La mayoría de las sesiones completaron la venta en unos 20 minutos.

El Patronato indica que el proceso se ha llevado a cabo sin incidencias reseñables, aunque algunas personas sufrieron problemas con el pago. Todas las que han recibido un correo notificando que las entradas se encontraban reservadas y facilitando un nuevo intento para llevar a cabo dicho pago.

Precios para la fase de preliminares

Los precios para las entradas de esta fase de preliminares son los siguientes: Butaca, Palco Platea y Palco Principal 30 euros; Palco Segundo y Delantero Anfiteatro 25 euros; Anfiteatro 20 euros; y Paraíso 15 euros.