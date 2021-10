Ciudadanos votará en contra del aplazamiento del Carnaval al mes de junio

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz para conocer su postura sobre el aplazamiento de esta fiesta al mes de junio y los problemas que puede ocasionar esta determinación del equipo de gobierno. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha manifestado que "atrasar el Carnaval no es sino otro síntoma de la nula gestión municipal, con su alcalde, José María González, y la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, a la cabeza, ya que han tenido tiempo más que suficiente para adoptar las medidas que permitieran mantenerlo en su fecha de febrero. No hacen su trabajo y se ven obligados a improvisar el traslado a una fecha descabellada para ganar algo de tiempo, sin evaluar siquiera con los afectados las consecuencias desfavorables para toda la ciudad".

Valverde le ha confirmado en este encuentro a la Asociación de Autores que "indiscutiblemente" Cs votará en contra del retraso del Carnaval en el Pleno municipal, ya que "el equipo de gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para organizar el Carnaval 2022 dentro del actual contexto sanitario, igual que han hecho otras localidades del entorno como Huelva, Málaga o Córdoba, que sí han decidido celebrar la fiesta en su fecha, mientras que en Cádiz vemos que esta decisión infundada está forzando a los colectivos carnavaleros a dividirse en dos, entre los que quieren mantener la fecha tradicional y los que no quieren que el Concurso del Gran Teatro Falla pierda su valor por culpa de una decisión irresponsable y aceptan más o menos a regañadientes". Así, la edil ha recalcado que "parece que el alcalde es especialista en dividir absurdamente a los gaditanos, como ya ha ocurrido en otros procesos como el del cambio del nombre del Estadio".

La portavoz de la formación naranja ha mostrado "el hartazgo por las continuas improvisaciones en cualquier materia de la ciudad. No hay planificación, no hay trabajo detrás, no hay participación real… Solo hay decisiones poco meditadas e irresponsables, previo golpe encima de la mesa, revestidas de falsa participación y fruto del indisimulado y creciente autoritarismo al que ya nos va acostumbrando este alcalde". A esto, la concejala ha añadido que "son muchos los colectivos que se van a ver afectados por esta nefasta planificación, como hosteleros y hoteleros, a los que esta alteración y los continuos vaivenes con la fecha afectan gravemente en sus negocios. La prueba de que el alcalde funciona basándose en ocurrencias es la aceptación, a posteriori, de un posible adelanto de la fecha para que no coincida con la celebración del Corpus Christi. ¿No lo habían valorado previamente?", a lo que Valverde ha sumado otros asuntos como "las peticiones de cambio en las reglas del concurso, la coincidencia con los exámenes de los estudiantes o con las ferias… resulta increíble que un alcalde y una concejala que provienen del mundo del Carnaval y centran la actividad cultural y hasta las inversiones de su Ayuntamiento en esta fiesta jueguen a ensayo y error con la misma y se comporten como aprendices de brujo sin prever las consecuencias hasta que aquellos a quienes no han consultado les protestan".

La concejala de la formación naranja también ha lamentado que "en la decisión de aplazar el Carnaval al mes de junio se ha demostrado nuevamente que el equipo de gobierno finge una participación que no es real, y ejemplo de ello es que ni la señora Cazalilla ni el señor González han sido capaces de dar voz a la Asociación de Autores, un colectivo que representa a más de 400 autores de la fiesta, por lo que, incómoda o no, constituye sin duda una voz autorizada para, al menos, invitarla y pedirle opinión previa a la adopción de una decisión que le afecta". Ante esto, también ha recalcado que "todo parece indicar que, por la manera de proceder, era una decisión que estaba tomada de antemano y simplemente se ha esperado a que no hubiera tiempo de reacción para anunciarla y así intentar obligar a los carnavaleros a participar en el Concurso del Falla en la primavera o tener que renunciar por segundo año consecutivo".