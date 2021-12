Chato: "Paco Rosado forma parte de ese Olimpo del Carnaval al que sólo llegan unos pocos"

Francisco Javier Ramírez Chato ha sentido "mucho" la muerte del carnavalero Paco Rosado "como autor, como aficionado y como político" ya que la considera "una pérdida enorme" para la ciudad pues se ha ido "un grande de la fiesta". "Paco Rosado forma parte de ese Olimpo del Carnaval al que sólo llegan unos pocos", certifica.

"Muchos lo intentamos pero Paco lo consiguió", alaba el concejal socialista que, además de la producción carnavalera de Rosado, pone en valor su figura de comentarista del COAC en los últimos años "ya fuera en televisión, en la radio o en las redes; Paco decía lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir", asegura recordando algunas frases del autor de "estilo directo", ríe.

Destaca también Ramírez el lazo indestructible entre el carnavalero fallecido y la fiesta, "decir el apellido Rosado es que caigan papelillos", y entre el autor y la ciudad porque "pocos son los aficionados que no han tenido una charla con Paco, que han frecuentado su bar o que no lo han escuchado, era una persona muy cercana", rememora sobre otra de "las estrellas" de la fiesta "estén o no en la plaza del Falla".

Ramírez siempre se quedará con la imagen de Paco Rosado en 'El bache' donde todavía "mantenía esa voz con ese timbre tan particular suyo". "A mí me encantaba esa comparsa y eso que mi padre salía en 'Puchinela' y ellos los dejaron fuera de la final, con su consiguiente enfado", se sonríe el comparsista que como edil de nuestra ciudad no duda también en ensalzar la figura del carnavalero.