Cecilio Chaves se inspira en las escenas que esconde el Teatro Falla para una exposición sobre el Carnaval

El pintor gaditano Cecilio Chaves cambia las azoteas gaditanas por las alturas del Teatro Falla. Desde hace unos días el artista se deja ver por el teatro, con la cámara o la libreta en mano, tomando apuntes y dibujando el ambiente del coliseo, por todos sus rincones, incluso aquellos más inusuales. "Es una exposición sobre el ambiente del teatro, pero no tanto desde el punto de vista de las agrupaciones, como desde lo que ven ellos, lo que ve el espectador, lo que veis vosotros los periodistas".

Reconoce que le embelesa la forma del teatro "que es muy sinuosa, me encanta, vista desde arriba, la estética en general, los colores". También está tomando material de los camerinos y de gallinero, la azotea del Falla, "desde donde veo imágenes espectaculares porque hay un claroscuro maravilloso, cuando están las agrupaciones cantando se ven las siluetas de la gente levemente iluminadas y ya va apareciendo la idea de lo que voy a hacer". Entre otras particularidades del coliseo en las que ha centrado su mirada de artista se encuentra "la luz roja y verde que ilumina a los cámaras mientras están grabando las sesiones, me parece muy teatral". Y por supuesto, el ambiente de la calle en los alrededores de la plaza Fragela, con la carpa de los artesanos, los aficionados esperando impacientes a sus agrupaciones favoritas, "da mucho juego". En definitiva, estos días se está impregnando de "la evolución de lo que es el Concurso del Falla, pues cada sesión es distinta, hay mucho material, lo que hay es que observar y mirar".

Este proyecto, que está pensado para una posible muestra en el Museo del Carnaval, se antoja como un homenaje a la pintura impresionista de Tolouse-Lautrec, "un homenaje a aquel tipo de pintura que aquí se da bastante".

Se reconoce carnavalero el pintor de las azoteas, que también ha sido autor del cartel del Carnaval de Cádiz hasta en dos ocasiones. "Es como las azoteas, me he criado con el Carnaval y me sé repertorio desde los años 70. De hecho, cuando pinto me pongo mucho Carnaval".

Una iniciativa con la que pretende cambiar un poco la dinámica, "me apetece dar un giro con esta temática que irá madurando en el estudio, donde me acordaré de todas estas vivencias".