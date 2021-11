Cazalilla: "El Concurso de Romanceros ya existe, nosotros haríamos otra cosa"

A pesar de la nota emitida el jueves desde el Ayuntamiento de Cádiz en la que se citaba la “modificación de bases de manera excepcional” del Concurso de Romanceros en 2022 o “de la celebración de un certamen” de cara al Carnaval de primavera, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, aclaró ayer que “el Concurso Oficial de Romanceros ya existe, es el que la asociación ha decidido celebrar de forma independiente en febrero”, y que lo que la edil ofreció durante la reunión que mantuvo con el representante de la modalidad “es hacer otra cosa diferente”.

“Un certamen no es un concurso”, opinaba Cazalilla –bien saltándose la definición de la RAE o, más plausible, en un lapsus– para explicar la palabra utilizada en la nota de prensa que desde el Consistorio se remitió a los medios de comunicación con motivo de la reunión que Cazalilla mantuvo con Antonio Beiro, presidente de la asociación de Romanceros.

“No hablamos de hacer un concurso paralelo sino de un certamen, una gala, haya o no competición, quizás no con premios como tales, sino repartidos de otra manera, a lo mejor por la participación, incluso hacer algo al aire libre... No es que se haya cerrado nada sino que pusimos sobre la mesa muchas posibilidades encaminadas al deseo de este Ayuntamiento que es que los romanceros participen con alguna actividad en la programación oficial del Carnaval”, se explicaba la edil.

Sin embargo, los argumentos esgrimidos por la concejala no explican la necesidad de la mencionada modificación de las bases del Concurso de Romanceros, que este año celebrará en la Sala Momart en las fechas tradicionales de la fiesta. Así, Cazalilla se limitó a exponer que “no es lo mismo cambiar las bases del COAC que del Concurso de Romanceros” y que “cualquier cambio que se hace en las bases de Concurso siempre se ha hecho junto a la asociación de Romanceros, siempre hemos trabajado de la mano y hemos elaborado juntos las bases”.

La edil se esforzó por transmitir ese clima de “mutuo respeto” y cordialidad entre la asociación y el equipo de Gobierno, invitando siempre a la participación de los romanceros al Carnaval de 2022 que han rechazado pregonar.

“Este ofrecimiento se le hizo a la asociación el pasado año, antes de tener que suspender el Carnaval por la pandemia, así que por deferencia se lo teníamos que volver a ofrecer. Ellos votaron en la asamblea que no y en la reunión con el presidente de la asociación pues nos explicó que pregonar el Carnaval sería una incoherencia, algo que, aunque nos entristece, entendemos perfectamente”, detallaba Cazalilla que, como también se apuntaba en la nota municipal enviada a los medios, quiso reafirmar que “esta negativa” no impide “que se les pueda ofrecer el pregón” en otra edición de la fiesta.

La edil también aseguró que ya están “trabajando” en nuevos nombres para pregonar un Carnaval, ciertamente, polémico. “Pero no os precipitéis porque es el primer no. Si en próximas convocatorias de prensa acumulamos tres o cuatro pues ya nos preocuparemos, pero por ahora sólo se lo hemos ofrecido a los romanceros, no hemos tocado a nadie más”, aseveró.