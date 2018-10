El coro de Guimerá tampoco estará en el COAC 2019

El coro de Manolo Guimerá no estará en el COAC 2019. Así lo ha comunicado el grupo en su cuenta de Twitter, asegurando que "se intentó hasta el final pero no pudo ser". El coro ya se había tomado un año de descanso en este 2018, pero con la intención de regresar a las tablas en el próximo certamen de coplas. No podrá ser, pero anuncian que trabajan "desde ya" para su vuelta en 2020.

Su última participación en el Concurso del Falla fue en 2017 con 'Los grasiosos', cuartofinalista. Anteriormente llevaron al teatro gaditano y a la calle agrupaciones como 'Salimos del euro', 'Los picaos', 'Los trataratabuelos' o 'Ustedes estáis fatá', segundo premio del COAC 2013.

Así anunció el coro de Guimerá su baja en 2019