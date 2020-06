Un Carnaval atrasado y reinventado

El lunes se reunirá la Junta Ejecutiva del COAC para tratar sobre el futuro Concurso de Agrupaciones 2021, en el aire por la situación sanitaria que vive España a pesar de que para sus fechas previstas, mediados de enero, faltan varios meses. Pero toda precaución es poca y nadie puede (ni quiere) ser taxativo anunciando con seguridad un calendario, de ahí que la Junta del COAC vaya a valorar diferentes alternativas. El incierto desarrollo de la pandemia y la posibilidad de un rebrote (en mitad de los ensayos o en pleno concurso) ponen en duda la celebración de la fiesta gaditana el año que viene. Un grupo de autores consultados por este diario se muestra favorable a retrasar las fechas del COAC y del Carnaval como medida excepcional si llegara el caso. Además, apuntan a un posible Carnaval diferente, reinventado para la ocasión. En cualquier caso, habrá coplas, de una manera u otra. Eso sí, con toda la cautela posible.

“Hay que tener en cuenta que las agrupaciones necesitarán mínimo tres meses de ensayo”

Dice David Márquez 'Carapapa' que no ve “mal” que el Ayuntamiento “haga previsiones y tenga alternativas”. Porque “todos sabemos el bien que hace el Concurso y el Carnaval a la ciudad y evidentemente a una ciudad tan castigada, estos pequeños soplos de aire le vienen fenomenal. Mirando por el bien de la ciudad, de la fiesta y de los aficionados, lo veo bien”.

El autor de comparsas, este año ‘La canción de la laguna’, destaca que “celebrarlo fuera de su fecha sería una mala noticia, señal de que estaríamos todavía con este problema del coronavirus. Y con este tema todas las cautelas son pocas”. Avisa Márquez que “hay que tener en cuenta que mínimo debemos tener tres meses para preparar el Concurso. A ver en qué fase estamos, si podremos reunirnos para ensayar, si será peligroso para los componentes…”. En definitiva, “ver en qué momento de la pandemia estamos y reaccionar, pero claro, para eso debemos tener tiempo de ensayo”. Añade que “las agrupaciones son bastante camaleónicas y todo el mundo lo preparará como buenamente pueda”.

“Yo comenzaría el COAC el 11 de febrero y el Carnaval, del 4 al 14 de marzo”

El autor de coros Nandi Migueles lo tiene tan claro que ha perfilado un calendario que retrasaría el COAC y la fiesta. El Concurso empezaría del 11 al 14 de febrero con la cantera y el Carnaval sería del 4 al 14 de marzo (la fecha oficial de comienzo es el 13 de febrero). “El Domingo de Ramos es el 28 de marzo, aún quedarían dos semanas de por medio”, explica. En adultos “prescindiría de la preselección y celebraría una fase de cuartos del 15 al 25 de febrero ambos inclusive, once días en sesiones de tarde y noche”. Once sesiones de tarde con 5 o 6 grupos según la demanda de inscripción, donde actuarían los grupos de nueva formación y los que no pasaron a cuartos el año anterior, y once de noche de 5 o 6 grupos según fueran necesarios, donde actuarían los que pasaron a cuartos el año anterior y en caso de no haber suficientes grupos, los mejores en puntuación aunque no pasaran de fase. Las previsiones de Migueles son celebrar la fase semifinal del 27 de febrero al 3 de marzo en cinco sesiones de noche con seis grupos cada una y la final, el 5 de marzo.

“De todas formas íbamos a hacer algún tipo de Carnaval, aunque no sea el habitual”

El autor de comparsas Fran Quintana, este año con ‘Los pacientes’, expone que el Ayuntamiento “ha apostado de momento por la celebración en su fecha, en la línea de la normalización que estamos llevando a cabo en la vida diaria, con las debidas prudencias sanitarias. Apoyo este posicionamiento”. Le gusta “que se haya tocado este tema y que no se haya dejado para después del verano”. Y es “favorable” a que haya Carnaval, “porque la tradición de las coplas en imparable y ya hay grupos que han anunciado sus nombres en plena cuarentena”.

Apunta Quintana que “de todas formas íbamos a hacer algún tipo de Carnaval, aunque no sea el habitual. Coplas habrá, eso es seguro. Y que solo sea una imposición sanitaria el hecho de no celebrarlo, que no sea meramente una medida preventiva”. Concluye que “ahora mismo no podemos dar por hecho que no se va a celebrar si vemos la desescalada y la vuelta a la normalidad que estamos viviendo”.

“Quizás sea el momento de un Carnaval más económico, de más repertorio que escenografía”

David Fernández, letrista del coro ganador en 2020, ‘La colonial’, lo ve “complicado”. “Está la Semana Santa por medio. Y luego si hacemos el Carnaval en mayo, ¿en septiembre otra vez a preparar 2022? El Carnaval se puede celebrar, con las limitaciones que nos impone ahora mismo la situación, pero el COAC no lo veo tan fácil”, argumenta. Para Fernández, “el público es parte vital del Concurso y quizás no pueda acudir con normalidad y las agrupaciones tienen que ensayar en fechas que pueden ser comprometidas. En definitiva, veo el Carnaval con agrupaciones sencillas o darle un giro de tuerca a las de este año, pero el COAC no lo veo en mayo”.

Apuesta por un Carnaval más económico. “Hacer una inversión económica es arriesgado. Te puedes gastar miles de euros y que dos días antes te digan que no hay Concurso. Quizás un Carnaval temático, donde las agrupaciones lleven un disfraz muy sencillo, muy de Cádiz. Agrupaciones basadas más en el repertorio que en la puesta en escena o el disfraz”, sentencia.

“El Carnaval es un motor económico para Cádiz, por eso hay que intentar celebrarlo”

Para Kike ‘Remolino’, autor de comparsas y chirigotas, “si no se puede hacer en condiciones, que se retrase. El Carnaval es un motor económico para Cádiz: hostelería, artesanos, costura... hay que intentar celebrarlo y, como cosa especial, habría que atrasarlo”. Tiene claro que “las agrupaciones estaríamos ahí arrimando el hombro. Esto nos interesa a todos, a nuestra ciudad, más allá de los premios y de las pugnas, Es un bálsamo para la ciudad. Si no se puede celebrar de manera normal, no vería mal que se atrasara”.

“Si retrasar las fechas implica celebrar el Carnaval con normalidad, no me importaría”

Uno de los autores del conocido como cuarteto de Ángel Gago, Miguel Ángel Moreno, destaca que “a lo mejor por eso de que el Carnaval sea dentro de unos cuantos meses, tenemos la posibilidad de apurar para poder celebrarlo, pero ahora mismo no es un tema prioritario porque antes que nada está la salud. Y hay que estar a la espera”.

“Si retrasar la fecha significase poder celebrarlo con total normalidad, no me importaría. Yo encantado de que fuese más tarde. Que se cogiese incluso parte de la Cuaresma, pero siempre dentro de las condiciones de salud y seguridad para hacerlo correctamente”, afirma. Declara que “si van a empezar los espectáculos en otros sitios, a lo mejor sería factible el Concurso. Lo mismo es más complicado el Carnaval en la calle, juntar a tanta gente. Esperemos que para entonces esté ya la vacuna. O hacer algo diferente pero con seguridad”.

Atrasarlo o reinventarlo, dos posibles alternativas para el Carnaval de Cádiz 2021. El desarrollo de la epidemia dictará sentencia.