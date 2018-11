Sevilla roza el récord de inscritos en el COAC 2019 a falta del correo

Listado completo Las agrupaciones del Concurso del Falla 2019, una a una

Sevilla seguirá estando muy bien representada en el próximo Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Hasta este martes, día de cierre del plazo de inscripciones para el COAC 2019, son 29 las agrupaciones de la provincia sevillana que han confirmado su presencia en el próximo certamen de coplas, una cifra que podría incrementarse en los próximos días con las altas que puedan llegar por correo con matasellos dentro del plazo. En total son 171 los grupos inscritos hasta la fecha, 133 correspondientes a la categoría de adultos. El pasado Concurso fueron finalmente 30 los grupos de Sevilla y su provincia que expusieron sus repertorios en Cádiz, la cifra más alta de la historia hasta la fecha. Esta semana el correo puede deparar un nuevo récord.

La capital, con doce agrupaciones, es la localidad que más grupos aporta al Concurso del Falla seguida de Alcalá de Guadaíra y San José de la Rinconada, ambas con cuatro. Dos acudirán desde Dos Hermanas y un representante tendrán Carmona, Écija, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, San Juan de Aznalfarache, Tocina y Las Cabezas de San Juan.

Por modalidad, en la categoría de adultos acudirán al certamen de coplas de Cádiz un coro, 13 chirigotas y 15 comparsas sevillanas. Son el coro 'Doctor Febrero' (Sevilla), las chirigotas 'Daddy Cadi' (Chirigota de Pablo de la Prida y Jesuli Benárquez de Sevilla), Paqui, baja aunque sea en pijama' (Écija), 'Los jarabe de palo' (chirigota del Bizcocho de San José de la Rinconada), 'Si te he visto no me acuerdo' (San José de la Rinconada), 'Los dependentistas' (chirigota de Sevilla de José Antonio Alvarado), 'Los busca pagas' (Sevilla), Mateo que te veo (Alcalá de Guadaíra), 'Esto está vigilao' (Los Palacios y Villafranca), 'Los que la tienen dura desde el final de la Dictadura' (Mairena del Alcor), 'Pasando olímpicamente' (Sevilla), 'Este año somos campeones' (San Juan de Aznalfarache), 'El chaval de la beca' (Sevilla) y 'Las mafiosas' (Alcalá de Guadaíra) y las comparsas 'La tierra prometida' (Alcalá de Guadaíra, cuartofinalista en 2018 con 'La cumbre'), 'El circo de la mariposa' (Carmona), 'Los vendehumo' (Dos Hermanas), 'Las cachivache' (Alcalá de Guadaíra, cuartofinalista en 2018 con 'Las irrepetibles'), 'A base de palos' (Tocina, semifinalista en 2018 con 'Pueblo llano'), 'Los veintegenarios (Sevilla), 'No te molestes si te digo que ya estamos hasta el jigo' (Sevilla), 'Todo está escrito' (San José de la Rinconada), 'En pie de guerra' (Sevilla), 'La creación' (Sevilla), 'La comparsa del guía' (Las Cabezas de San Juan), 'Los piezas' (Dos Hermanas), 'Los alfileres' (Sevilla), 'Trece' (Sevilla) y 'El secreto de la gloria' (Alcalá de Guadaíra).

Pero no quedará ahí la representación sevillana en el Concurso del Falla, ya que la cantera también contará con dos agrupaciones juveniles, la chirigota 'Los que se colocan por primera vez' (Dos Hermanas) y el cuarteto 'Blanquita I y los caballeros de la mesa semicircular: the comedy' (Guillena), y la chirigota infantil 'Esta chirigota está por descubrir' (Dos Hermanas).