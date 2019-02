El grito de guerra de María la Hierbabuena se cuela en los Goya

"Ole nuestro cine, ole todos vosotros, ole la gente que nos están viendo y el que no diga ole que se le seque la hierbabuena". Con esta incitación al "ole, ole y ole", el cineasta sevillano Benito Zambrano cerraba su intervención antes de anunciar el Goya a la Mejor Película Documental durante la entrega de los premios de la Academia este sábado. Una proclama que bebía directamente del grito de guerra de nuestra queridísima María la Hierbabuena de la que, sorprendente casualidad, se cumplían tres años de su fallecimiento esa misma noche.

"Sé que era una señora, María la Hierbabuena, ¿verdad?, quien decía esta expresión tan bonita que siempre me ha encantado. Creo que la decía allí en vuestros festivales, pero yo no te podría decir la primera vez y dónde la escuché. Sí que es una expresión que siempre me ha encantado y que siempre la he escuchado en todos los cachondeos nuestros, en las ferias y en las fiestas", confiesa el cineasta en conversación con este periódico.

Para el director de Solas y Habana Blues, "esa planta aromática que es la hierbabuena" le resulta muy "inspiradora" y muy "simbólica de lo nuestro". "Me lleva a los pucheros, a olores magníficos, y, por eso, desde que escuché esa expresión de "que se le seque la hierbabuena" me pareció maravillosa, ¡qué mejor que desearle a un malaje!", ríe el realizador que este año estrenará una nueva película, Intemperie.

Zambrano no se resistió a cerrar con este grito de guerra su intervención junto a la actriz Adelfa Calvo porque "ya que la gala se celebraba en Sevilla y era tan importante para toda Andalucía quería reflejar, e alguna forma, que estábamos aquí, que por lo menos el aroma de la hierbabuena invadiera todo como reflejo de toda esa alegría, buen rollo y cariño que sentíamos los compañeros de esta pequeña pequeña industria del cine andaluz".

Celebración del cine andaluz

Benito Zambrano, que con Adelfa Calvo entregaron el galardón a Mejor Película Documental al Silencio de los otros, destaca "la importancia" para la industria del cine andaluz de que la Gala de los Premios Goya 2019 se haya celebrado en Sevilla.

"Detrás de esa industria hay mucho esfuerzo de los profesionales andaluces y, afortunadamente, en los últimos años el cine hecho en Andalucía ha dado muy buen rédito. Ahora mismo el nivel de los profesionales andaluces es altísimo en todos los campos y me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo", explica el director de La voz dormida.

El cineasta recuerda "las buenas condiciones de paisaje y clima del territorio andaluz" y que espera que "el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no sólo mantenga el compromiso con el cine y con la cultura andaluza al que se ha llegado hasta ahora sino que lo supere y sea mejor" porque, advierte, "la cultura es lo que hace querer a un país" y "por tanto es importante que la patria andaluza tenga ese cariño por su cultura porque la cultura es lo que nos hace sentirnos pueblo".