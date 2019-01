¿Quién se esconde tras este adorable niño de comunión?

La nostalgia siempre funciona, y más ahora que está tan de moda eso de mirar al pasado con retos como el 10yearsChallenge que triunfa en Twitter e Instagram. En Diario del Carnaval queremos hacer nuestro particular reto fijándonos en los protagonistas de la fiesta gaditana y en este caso recurrimos a un conocido autor de chirigotas, ganador de varios primeros y finalista en el pasado Concurso del Falla. Un autor que, sin embargo, se ha tomado un descanso con su grupo y afronta en este COAC 2019 un nuevo reto en otra modalidad, concretamente la de coros... ¿necesitas más pistas para saber quién es? ¡Desliza y descúbrelo!

Efectivamente se trata de Antonio Pedro Serrano, más conocido como El Canijo de Carmona. Uno de los autores de chirigotas más prolíficos de los últimos tiempos, ganador en 2005, 2007 y 2011 con 'Los que salen por gusto', 'Los Juan Palómez yo me lo guiso y tú me lo comes' y 'Ricas y maduras', respectivamente, y que este año se toma un descanso con su grupo para asumir el reto de relevar a Antonio Rivas como letrista del coro de Julio Pardo en 'El batallitas'.