Fue el primero en reaccionar. Antonio Álvarez, Bizcocho, que no ha logrado esta en semifinales con 'Los couchers lowcost' fue el primero en expresarse en sus redes sociales poco después del fallo del jurado para la fase que ha comenzado este domingo.

"No ha sido injusto, ha pasado gente que se lo ha currado igual o más que nosotros, reconocimiento y felicitaciones a los que han tenido la suerte de gustarle al jurado", apuntaba el chirigotero sevillano, que ha quedado justo detrás de 'Los hijos del Carota' y justo el doce en el corte a pocas décimas de diferencia.

Bizcocho animaba a los carnavaleros a dejar a un lado la polémica, disfrutar y esperar la calle,a la que le tiene ganas, una forma de tomárselo muy alabada en las propias redes.

— bizcochO (@bizcoch0) February 16, 2020

No ha sido el único en reaccionar a lo largo de la mañana. Por su parte, Javi Tinoco, unos de los autores de la chirigota de los Molina, 'Pídeme los que tú quieras' reconocía no tener la misma entereza que su amigo Bizcocho, pero aún así felicitaba a "todos los compañeros semifinalistas y a la gente que ha apoyado a la chirigota "no sólo hoy, sino estos ocho carnavales", apuntaba en una publicación en su Twitter.

En comparsas, 'Los tocado del ala', la agrupación de Tocina, y 'La tierra de la alegría', de Bustelo y Monje, son las que se han quedado a las puertas, aunque también ha llamado la atención la posición de 'Los salvajes'. Los sevillanos lamentaban "que no hubiera podido ser" y que se hayan quedado "a un pasito de las semifinales".

— La Comparsa de Tocina (@ComparsaTocina) February 16, 2020

Mientras en su Facebook, Jesús Monje compartía el pase de cuartos de final de la comparsa y alababa a su grupo: "Sois unos valientes no puedo estar más orgulloso de cada uno de vosotros. Gracias José Luis, gracias Pablito, gracias Andy y gracias a todos por creer en esto... Me da mucha penita para q negarlo. Mucha suerte y felicidades a todas las que han logrado el siguiente pase, que no decaiga en años venideros tanta calidad queridos compañeros".

En cuartetos, Jorge García Perrichi, que sí logró estar el año pasado en semifinales, no ha lo ha conseguido este concurso 2020 con 'Vaya papa traemos'. El humorista tiraba de ganas y asegura que seguirá intentando traer a Cádiz "un cuarteto digno de una final". "Llevo seis años ininterrumpidos saliendo en cuartetos, sólo seis años, uno menos de lo que tardó Colón en convencer a los Reyes Católicos de su hazaña. Se que estoy cerca, se que voy a conseguir llevar a Cádiz un cuarteto digno de una final. Lo haré, seguiré hasta que lo consiga", señalaba.

— Jorge García Perrichi (@HumorJorge) February 16, 2020

En coros, 'Manos arriba!!', de José Manuel Valdés, Cesareo López y el Lacio, han sido los que se ha quedado a las puertas y también daba la enhorabuena a los compañeros coristas que podrán cantar un día más.