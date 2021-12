El Carnaval de Cádiz y sus historias: 1985, nace el Jurado Diario

Tan criticado como seguido por todas las agrupaciones, lo cierto es que el Jurado Diario llegó para quedarse y sigue siendo un aliciente para quienes siguen el Concurso de Agrupaciones, distinguiendo durante décadas a este rotativo de otros medios que han cubierto el certamen de coplas. Muchos lo critican, sobre todo los integrantes de las agrupaciones que son colocadas del segundo puesto hacia abajo, pero todos lo consultan. Hasta los más reacios no pueden evitar la tentación de buscar cómo está clasificada su agrupación según el Diario. Las críticas de los que concursan son lógicas, lícitas, puesto que a pocos gusta someterse a otro jurado aparte del oficial, pero no podemos negar que como decisión editorial su creación fue un acierto.

Vayamos a su nacimiento. Debido a las grandes polémicas de años anteriores, incluidas filtraciones de premios publicadas en la primera y temprana edición del Diario antes de acabar la gran final de 1984, nació en 1985 el jurado de este periódico para instar al jurado oficial a dar los puntos al terminar cada sesión, cosa que nunca ocurrió. El martes 29 de enero de 1985 aparecieron en el Diario, en la previa del inicio de la fase clasificatoria, unas fichas para que los lectores puntúen a las agrupaciones. Un día después, en la página 7, se publicaron las primeras puntuaciones de este jurado sobre las actuaciones de la noche anterior, la primera de la preselección, justificando así su aparición: “Sumándonos a las muchas iniciativas surgidas por parte de organismos, entidades y peñas, destinadas a distinguir a las mejores agrupaciones de nuestro Carnaval, Diario de Cádiz, a partir de hoy y al término de cada función en el Teatro Falla, dará a conocer la puntuación obtenida por cada comparsa, coro, chirigota o cuarteto, tal y como lo hace el jurado oficial, que lo integran competentes aficionados del Carnaval de Cádiz destacados cada noche en el Teatro”. Estos miembros del jurado diario eran elegidos por el periodista Antonio Pérez Sauci, uno de los creadores del invento.

Un cuplé de la chirigota ‘Fieble amalilla’ contra el Jurado Diario formó un alboroto en el Falla

El jueves 30 se publicó la primera tabla clasificatoria y el viernes 1 de febrero, en la sección Serpentinas y martillazos, donde se daban serpentinas para los buenos y martillazos para los malos, un miembro del jurado oficial, Manuel Mera, recibía serpentinas por “aceptar de buen talante las calificaciones del jurado diario”. “Estamos en una democracia y cada cual es libre de opinar”, decía Mera, añadiendo que “está más claro que el agua que en nada va a influir en nosotros”.

El desconcierto que produjo la aparición de un jurado paralelo suscitó un gran alboroto en la familia carnavalesca. Escasos días después del debut del jurado oficial, el 6 de febrero, la chirigota gaditana ‘Fieble amalilla’, de Francisco Abeijón 'Carapalo', José Vicenti y dirección de Quiterio del Amo, el mismo trío que sacó dos años después ‘Un montón de guanaminos’, cantó un cuplé en la fase clasificatoria referente a los jurados, entre ellos el recién nacido Jurado Diario. Según la crónica de este medio publicada dos días después, el cuplé en cuestión fue el tercero de la tanda de cuatro que entonces se interpretaba en la primera fase. La crónica destaca que la copla “narra el laberinto del sistema que se han inventado para calificar en el Concurso, lo que entienden como que se han quedado con el pueblo y dirigiéndose al palco del jurado oficial lo tranquilizan y le recomiendan que actúe con justicia, para seguidamente mostrar su disconformidad con el jurado diario.

El teatro produjo una atronadora ovación, que duró como pocas, con gritos insistentes de ¡Esto es Carnaval! y peticiones de que lo repitan, lo que reglamentariamente está prohibido. Fue una lástima, con la repetición hubiera sido posible captar mejor los matices de un cuplé bien llevado, que hemos de entender como una forma de apoyar al jurado oficial, el que sin ninguna duda actúa con estricto sentido de la justicia. Estamos muy de acuerdo, cualquiera tiene que estarlo, con calificar a lo que dijo la chirigota como carnavalesco. El público, el respetable público, acertó por tanto al gritar insistentemente ¡Esto es Carnaval! Carnaval es decir lo que se piensa, criticar lo que se cree criticable. Si es con ingenio y con humor, mejor. Más Carnaval todavía. Y la chirigota supo hacerlo así, está en su derecho. Y si la repetición no fue posible en la noche del miércoles, la justicia con la que actúa el jurado oficial decidirá si será posible escucharlo nuevamente en el Falla”.

En el pase a semifinales hubo casi total coincidencia excepto con el coro mixto 'Plaza de Mina'

El final de ese cuplé no podía ser más contundente: “Los puntos del Diario nos lo pasamos tos por los huevos”. El testimonio de Carapalo, que participaba en la chirigota también como componente, ayuda a explicar el impacto de la letra: “Estuvimos ocho minutos esperando para poder seguir cantando. Aquello fue enorme, un boom. Me parece estar viendo ahora mismo a Antonio Mariscal entre el público alentando a la gente y aplaudiendo el cuplé. La gente gritaba ¡jurado cabrón! Y yo estaba asustado. Me temblaban las piernas y estaba tan nervioso que cuando finalizó la actuación pregunté a Quiterio si habíamos cantado los estribillos. Si llego a saber que no íbamos a la final hubiera repetido el cuplé”.

Ese primer año ya coincidían mucho ambos jurados. En el pase a semifinales hubo casi total confluencia, excepto en el coro ‘Plaza de Mina’, de Adela del Moral y Antonio Rivas, que según el jurado diario acabó la preselección en segundo lugar y el jurado oficial ni siquiera lo pasó a semifinales. Por lo demás, coincidieron en los 12 finalistas, aunque el orden del Jurado Diario al acabar semifinales no coincidió con el resultado final según el jurado oficial. El jurado de este periódico daba como primeros a ‘Mi no comprender’, ‘Braceros de pueblo’ y ‘Los carreros de la alianza’. No ganó ninguna de ellas.