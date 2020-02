Jona vuelve con muchas ganas de escribir

Con "muchas ganas". Así ha vuelto Jonathan Pérez, Jona. "No me ha costado volver a coger el boli, me ha costado mucho menos que en los últimos años antes del parón", decía antes de salir a escena.

Y es que a la ilusión de volver con el grupo de amigos, con 'Los aislados', se le ha sumado el buen sabor dejado tras su estreno. "Conseguimos el propósito. Hemos trabajado mucho, también la afinación, y hoy, tras un día tenso, me he puesto el disfraz y estoy tranquilo", apuntaba en camerinos.

Jona, que ha estado como componente en la comparsa de Ángel Zubiela en los últimos años, cree que es totalmente distinto enfrentarse a una agrupación como autor. "La responsabilidad es mucho mayor, es estar pensando en esto las 24 horas, que si los detalles, que si los disfraces. Y a mí me cuesta mucho delegar, pero este año me he rodeado muy bien", explicaba.