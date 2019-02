El actor Juanjo Macías, con la comparsa 'Soy yo'

El actor portuense Juanjo Macías ha acompañado esta noche a la comparsa 'Soy yo', a la que ha ayudado a ponerse en la piel del personaje que han intepretado sobre las tablas del Falla.

A Macías, que ha trabajado en La Banda del Sur, la serie Allí Abajo y tiene una larga trayectoria como actor de teatro, le tira la comparsa. Creció con Raza Mora, le ha marcado Diego Caraballo,tiene familia comparsista y él mismo salió en agrupaciones.

Y este año su hermano volvía al Falla con 'Soy yo', así que ha colaborado con ellos para que fuera un grupo "elegante", interpretar mejor y meterse en el personaje. "Ha sido poco el trabajo, pero ese el puntito que a mí me ha gustado dar".

Nervioso como uno más, el portuense está ahora viviendo en su ciudad e impartiendo clases además compaginarlo con la gira de la obra Eunuco. "Ha sido fantástico, me he emocionado", que tiene bastante claro que "no será la última" experiencia en el Carnaval y el Teatro Falla.