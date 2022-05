Copla del día en el COAC 2022: Cádiz "de puro hierro" para 'Los sumisos' de Martínez Ares

No fueron pocas las coplas que la noche del 18 de mayo dieron forma a la tercera sesión preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. El primer pasodoble de 'La Predicadora' en defensa del soniquete a Cádiz de la mujer, el tango del coro 'Pachamama' de agradecimiento a Adela del Moral, este año Antifaz de Oro, y por supuesto, la tanda de pasodobles de 'Los sumisos' de Antonio Martínez Ares fueron algunas de las letras que pegaron fuerte entre la afición.

Como se trata de elegir una, nos quedamos con el primer pasodoble del autor del barrio de Santa María donde hace una comparación entre la imagen que se tiene fuera del gaditano y la realidad del que vive en la ciudad con claras alusiones a las protestas del sector del metal que han tenido lugar durante este año.

Un tema, de hecho, que está copando buena parte de los repertorios de este año en el Concurso. Así, la comparsa de Fran Quintana, 'El club de los ignorantes', la de los hermanos Pastrana 'La mafia de la Viña' y la comparsa de la cantera, 'Después de Cádiz, ni hablar' (ésta de manera lateral hablando de la siniestralidad laboral) han tocado el tema en un Concurso con letras y tipos, hasta ahora, de lo más gaditano.

Letra del primer pasodoble de preliminar

Por fueraUn osito desmenbraoCachondeo garantizaoPara abrir los noticierosPor dentroYa construyen barricadasHuele a goma quemadaDe mi gente de astillerosFueraEsos locos del levanteViendo los juegos del hambreY otro crucerito masPor dentro el dueloDe una tanquetaY una guerrera en Puerto RealPor fuera un alcalde carajoteY un porrón de monigotesEnganchaos al carnavalPor dentro el convenio se respetaResistir la mano abiertaDe la nazi nacionalPor fuera pichaChocho, cojonesPor dentro los gritos del metalPor fueraLos porritos y las copitasLos chapú y las paguitasMarica castrao por azarDe los sureñosPor dentroLa bahía ardiendo enteraA ver si España se enteraQue aquí se vive de estoPor fuera sol y playitaPor dentro no pasaranPor fueraUna tierra de holgazanesIgual que los catalanesAllí no viven del cuentoQué penaSer el sur de los despreciosY no vean que estamos hechosDe puro hierroDe puro hierro