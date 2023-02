COAC 2023 | Ana Moreno (El cantón independiente): "Me da coraje cuando hablan de comparsas de mujeres, somos simplemente una comparsa"

Ana Belén Moreno, una de las integrantes de la comparsa 'El cantón independiente, que vivan las mujeres de Cádiz', salía eufórica de las tablas del Falla. "Es una sensación muy bonita y después de esto que acabamos de vivir sientes que todo este esfuerzo que se hace y que no se ve tiene recompensa".

Un año en el que se habla especialmente del paso en firme de las mujeres en el Concurso. Una afirmación que llega a molestar a la comparsista, que suma diez años concursando. "Es cierto que parece que el camino está más abierto pero me gustaría mandar un mensaje desde aquí, eso de comparsa de mujeres me molesta, somos una comparsa y da igual quiénes la integren, no hay mujeres, ni hombres".

Ana que confiesa que sigue el concurso como puede debido al trabajo, sabe que está complicada la modalidad, en la que brilla la calidad, pero es conocedora de que están en la lucha tras un segundo pase que ha vuelto a encandilar a su público con una letra a la semana santa gaditana y otra muy original al duelo de una persona que pierde a alguien querido. "Nos llamó la atención que se cantara no al que se va, sino al que se queda. Soy enfermera y vivo casi todos los días esta situación, y el que se queda tiene que levantarse todos los días, y les queremos lanzar un mensaje de ánimo".

De momento se han plantado en cuartos, tras el mal sabor de boca del año pasado, que se quedaron en preliminares pese a estar en todas las quinielas para la siguiente fase. Así que "antes de subir el telón ya estábamos contentas por saber que hemos cantado dos veces, ya nos lo decía Manolín, que hemos llegado hasta aquí y lo que venga será un regalo. Además veo a mis niñas y sus caras y estoy feliz".

El punto álgido de una jornada que arrancó a las 13.00 horas, cuando quedaron para comer "el tradicional puchero en casa de Palmi, aunque hoy al ser un poco más especial porque cantaba Manolín, nos hemos llevado el puchero a la peña y poco a poco nos hemos ido vistiendo, aunque se me ha hecho el día muy largo".