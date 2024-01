COAC 2024: Así quedan los puntos del jurado diario tras la tercera sesión de preliminares

La tercera sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2024) le da un vuelco a las modalidades de chirigotas y comparsas para el Jurado Diario.

'La oveja negra' de Antonio Martínez Ares se coloca en cabeza con bastante ventaja, con 238 puntos. Le saca una cabeza (de ganado) de 39 puntos a la segunda clasificada, 'Vuelve ya el 3x4', que pierde el liderato conseguido en la sesión inaugural y dejando en el último escalón del podio a 'Los fabricantes'. La comparsa de el Principito, 'Con lo bonito que era', debutó ayer y se queda cuarta en la clasificación del Jurado Diario con 182 puntos.

En chirigotas, no sería ninguna exageración si decimos que la agrupación de los Villegas ha entrado como un cohete en este concurso. 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' se ponen con 236 puntos en primera posición, pasando por encima de los mismísimos Sheriff y Selu que coparon los primeros puestos desde la primera sesión. 'La alegría de Cai (los apocalípticos)' se queda en cuarto puesto con 182 puntos, mientras que la otra chirigota de la sesión, 'Anonymous gaditano', no pasa de la séptima plaza con 165 puntos.

El coro de la tercera sesión, '¡Qué orgullo de coro!', consigue 153 puntos lo que no evita que se quede a la cola de la modalidad que lidera 'El gremio'.