COAC 2024| Una lesión de peroné no impide a una corista de Luis Rivero disfrutar de 'El paraíso'

La corista Rocío Velasco tiene dos deseos. Uno, "llevarnos el primero, lo digo claramente", y el segundo, "poder pisar la Final del Concurso con mis los dos pies", ríe. Y es que la carnavalera que milita desde hace unos años en el coro de Luis Rivero ha sufrido una lesión en el peroné que le ha llevado a cantar con su pierna inmovilizada en el estreno de 'El paraíso'.

"Me harté de llorar, pero mira, aquí estoy, la gente del coro me ha arropado muchísimo e incluso han cambiado algunas posiciones de la presentación para que yo pudiera hacerla sentada", ha explicado, "muy agradecida" a su autor y a sus compañeros por el esfuerzo y por las incontables muestras de cariño que ha recibido antes y después del pase preliminar de 'El paraíso'. "¡Qué campeona!". "Rocío, ¿todo bien?". "Ole, las guapas"... Se sucedía el desfile de carnavaleros enfundados en sus llamativos tipos del mundo submarino caletero.

La lesión de Rocío Velasco, una imponente y resuelta reina mojarrita que tras la actuación descansaba en una silla de ruedas, es "reciente". "El pasado lunes, al salir del ensayo, el suelo resbalaba mucho y en un paso de peatones me caí, creí que me había doblado el tobillo y al final es una fisura en el peroné. Llevo ahora mismo una fédula con escayola y en quince días me dirán si ya me he recuperado o si me tienen que poner ya otra escayola", baraja.

Tras el disgusto inicial, tocaba solucionar, se solucionó y Rocío Velasco ha cantado en este inicio de la cuarta sesión preliminar del COAC 2024. Primero, sentada, después apoyando la pierna lesionada en una silla. "Y muy contenta, he disfrutado mucho y creo que se ha hecho un buen pase", valora la corista con pasado comparsista. "Sí, de la comparsa de Fali Pastrana pasamos unas cuantas al coro de Luis, y muy feliz. Ya he pisado tres finales, así que imagínate... Pero yo lo digo claro, yo vengo a por el 1", se sincera.

¿Armas? "Hombre el tango es una preciosidad, es un tango clásico y, bueno, se explica muy bien lo que defendemos con él en la primera letra, y después creo que el homenaje a Miguel Ángel Fuertes -regidor de escena del Concurso que se jubila este año- en el segundo pues también ha sido emocionante", argumenta Rocío que cruza los dedos para volver en cuartos "más recuperada".