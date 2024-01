COAC 2024 | Las cupletinas de 'Los exageraos' toman peso en el Falla

Lo de las cupletinas no lo ha inventado nadie en el Concurso de Agrupaciones del Falla. Las tomó prestadas del carnaval de la calle, como él mismo reconocía y asombrando a todo el teatro 'Los #Cadizfornia', de José Antonio Vera Luque, durante aquel singlar concurso de 2020; las retomaron otras chirigotas como la de José Molina y el Melli en 'Amo a escuchá, chirigota callejera', y las ha rematado magistralmente en este COAC el grupo de Juan Miguel Villegas 'Gueli'.

La fórmula no es fácil, pues son varios, cortitos y tomando la medida temporal que habitualmente ocupan dos cuplés, pero con cinco y cinco, pues se meten en el tipo de unos 'exageraos'. Es decir, diez cupletinas por pase, que si se prolongara hasta el último supondría nada menos que 40, de las que ya tienen prácticamente todas metidas por si se diera el caso, explicaba este domingo Julio Álvarez tras su actuación.

Y es que el pase de cuartos se antojó redondo, a juzgar por la respuesta del público y de la crítica, por una parte con una tanda variadita dedicada a Kiko Rivera que no fue a la boda de su hermana por no haber pestillo en el baño, otro a los predictor, a los daltónicos de Cádiz que aparcan donde quieren y una segunda tanda que gustó bastante y que tomó el queso como punto neurálgico, pues dejaron para cortar queso en un rincón en cada una de las cupletinas a Juan Carlos I, Negredo, España en Eurovisión y Nadal, mientras que al Kichi lo pone Teresa a hacer gestiones para que no se lo coma.

También causó muy buenas sensaciones los cambios en la presentación haciendo alusión a uno de los temas más parafraseados de este COAC, el del pasodoble de 'La oveja negra' en la que amenazaban al alcalde desde la estatua de Moret con su guitarra... ¿Qué va a disparar... una púa? decían.

Contaba Julio Álvarez a este medio que ya tienen más de 35 metidos, "y nos va costando ¿eh?, que somos mayores, que solo hay dos jóvenes en el grupo", puntualizaba de la proeza que este año afronta la chirigota de Gueli Villegas, que sale con sus hijos y nietos de Enrique Villegas, entre las numerosas caras conocidas de la chirigota del Love. A ver qué deparan las siguientes tandas en el posible pase de fase.