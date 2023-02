COAC 2023| Sánchez Reyes ('Los viñanos'): "No podemos quejarnos del público de cuartos de final"

Aunque "se viene diciendo que el público de cuartos de final es complicado", la chirigota de 'Los viñanos' no se puede "quejar" de la respuesta de los aficionados que este viernes la ha acompañado en su actuación en esta fase. "Bueno, parece que los pasodobles han funcionado bien y también los cuplés. Lo dicho, no nos podemos quejar", se congratula José Manuel Sánchez Reyes, autor de la agrupación junto a Manolín Santander y Carlos Pérez.

Un pase donde el respetable ha celebrado sobremanera el segundo pasodoble de esta chirigota viñera que clama por la situación del comercio en la ciudad por culpa del excesivo precio de los alquileres de muchos de estos establecimientos. "Es que en mi trabajo como redactor de la sección de Local (de Diario de Cádiz) me dedico al tema del comercio con lo que he sido el enterrador en estos últimos años de muchos negocios de toda la vida. He asistido de primera mano al drama de muchos gaditanos que por culpa de estos usureros, no han podido sostener sus negocios. Un verdadero problema y creemos que había que cantarle", explica el chirigotero y periodista.

También cuenta Sánchez Reyes la intrahistoria del segundo cuplé: "Este grupo, históricamente, no ha sido de meter muchas cosas sobre la marcha pero, bueno, en esta vuelta de tuerca que estamos inaugurando pues estamos intentando probarnos y, bueno, surgió el tema de esta polémica de actualidad en el Concurso y lo metimos. Obviamente, como habéis visto, somos 14 y lo han cantado los 12 que se lo sabían mejor porque lo metimos hace nada". Y parece que ha resultado, así que muy contentos".

Y es que el 'viñano' avisa: "Venimos a ser competitivos, sabemos que el nivel de los compañeros es también muy bueno pero nos van a tener que quitar el 1 que ganamos el año pasado, no lo vamos a regalar".