COAC 2023 | Marta Ortiz: "Hay compañeros que siguen llorando por el criterio del jurado del pasado concurso"

–¿Me puede hacer un balance del Carnaval pasado?

El balance ha sido muy positivo. Hemos estado cantando hasta hace tres semanas por muchos sitios a nivel nacional, por Andalucía y la provincia, y la verdad es que no ha podido ser mejor. Mi intención con la comparsa ‘We can do... Carnaval’ no era la que se lió, sino hacer un mensaje con trascendencia, transformador, y creo que se ha conseguido. No se puede obviar lo negativo, que lo ha habido, pero como todo lo nuevo y todo lo que supone dar un paso adelante, esto genera un movimiento de polarización de emociones, es lo normal. Pero lo positivo siempre nos ha ganado por lo hermoso que hemos vivido. Nos ha motivado mucho.

–¿Cree que habéis marcado una línea? Han vuelto comparsas femeninas, hay más autoras y se están cantando más letras feministas y potentes

–No quiero faltar a la humildad. Pero por dar un pie a la objetividad, la mujer siempre ha tendido a invisibilización. Así que creo que sí, que se ha marcado una línea muy positiva en la manera, la forma y en el fondo de decir las cosas, de forma más directa. Y si hemos podido poner este grano de arena pues estoy muy agradecida, por seguir formando parte de esto y por seguir aprendiendo de lo que venga.

–Fueron muchas críticas por vuestro puesto en la final. ¿Cómo se vivió?

–Lo que ocurrió en el teatro fue bastante predecible por lo arcaico de la institución y lo misógino. Si estamos acostumbrados a que el jurado valore otros factores, pues choca que puntúen otros criterios. Comprendo que no se entienda porque hay compañeros que llevan barbaridades y nosotras somos 15 pardillas que llegan y a las que se les ha valorado otros factores como construcciones en las letras y un mensaje feminista, fresco, empoderante y combativo. Como estamos acostumbrados a revestir la comparsa con alardes de punteaos y batería brutales, que me encanta por cierto, no se entendió lo nuestro. Así que hay compañeros que siguen llorando y llevándose las manos a la cabeza haciendo alusión a la falta de criterio del jurado.

–Pero esto al final es un concurso de letras...

–El Carnaval está para decir cosas. La mujer siempre ha estado condenada a la cárcel del hogar y la crianza, mientras ellos han podido coger el bombo y la guitarra, nosotras hemos estado pariendo y criando. Hay comparsas maravillosas de mujeres, pero la parte de atrás y las segundas son hombres. Así que más que hacer una comparsa rimbombante, he preferido que en la parte de atrás se vean mujeres, estamos aprendiendo y esto es cuestión de años. Mi lucha es otra y peleo con otras armas y otras formas, con un ejercicio de feminismo para que en un futuro en las tablas haya mujeres haciendo carnaval al completo, cantando, con su guitarra y su bombo. Si sucumbiera no sería coherente. Por eso prefiero algo más simple, sencillo y menos virtuoso, a lo mejor ahora no lo vemos, pero con los años podemos tener a una Suso o una Manolín.

–¿Y qué tal en la calle con los compañeros?

–En la calle fue una sorpresa. El día de la final me fui un poco mal a casa, escuché los premios al día siguiente. Pero cuando me subí al tablao del Palillero y vi a gente cantar las letras, pidiendo otra...me puse a llorar. Había otra realidad paralela, muchos mensajes bonitos en las redes. Fue empoderante, un bálsamo de amor. Y en cuanto a los compañeros, pues algunos nos trataron con condescendencia, otros nos obviaron en la calle, no nos felicitaron, y es una obviedad selectiva, que es una forma de machismo, también cuando hablan en entrevistas diciendo cosas sin decir nombres. Hay autores con instrumentación brutal pero con letras de niños de párvulos.

'Al liquindoi' Como guiño al Congreso Internacional de la Lengua que se celebrará en Cádiz, Marta Ortiz, autora de la comparsa ‘Las musas’ se decanta por la expresión gaditana ‘Al linquindoi’ “porque tiene un origen inglés. Viene de “Look and do it”, que evolucionó a ‘Liquindoi’, estar ‘al liqui’, estar pendiente, “y me hace mucha gracia la forma de llevarla a nuestro argot gaditano”.

–¿Qué puede adelantar de ‘Las musas’?

–Es una comparsa continuista, en la misma línea combativa. Y no por nada, sino porque las comparsas deben reflejar la personalidad de quien la escribe, y yo soy así. Me preguntan si sé escribir sin feminismo, pero es que las gafas violetas las llevo puestas desde que me levanto hasta que me acuesto. Es una forma de estar. Pero eso lo entiende quien lo lleva en la piel. Hemos intentando trabajar para hacer el ejercicio de la continuidad de la mujer en la fiesta. Son musas especiales, hemos peleado mucho para revalidar lo combativo del mensaje. Hablo de calidad y superación. El puchero se ha hecho con mucha calma y mucha lentitud y ha sido un proceso muy enriquecedor. Las tablas este año nos han ayudado mucho, en seguridad y en templanza.

–¿Qué cambiaría del Concurso?

–Echo en falta una insurrección o revolución más clara en las letras, veo mucho pescado en blanco, mucho postureo e incoherencia en la actitudes. Letras de corte feminista que dejan mucho que desear, veo falta de verdad. Y lo echo de menos. Hay autores que sí lo hacen pero son excepciones, y me encantaría que el carnaval volviera al originario de su razón, el señalamiento de los poderes desde el pueblo. No sé si yo lo estoy sabiendo hacer. Yo hablo como aficionada.

–Expectativas para este concurso y para este Carnaval

–Ninguna. No sé el criterio del que juzga. Y en cuanto a este carnaval me tiene bastante ansiosa, tengo muchas ganas de cantar en el Falla y en la calle. Mucha gente de Andalucía me ha transmitido que han conseguido entradas para nuestro día, y esto me llena de emoción y responsabilidad. Espero que lo disfruten.