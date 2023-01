COAC 2023: Entradas agotadas para ocho sesiones de preliminares

Las entradas para las sesiones de preliminares del COAC 2023 están volando. Hasta el momento se han agotado las del día 24, 25, 26, 28, 31 de enero y del 1 y 3 de febrero.

Cuando tan solo llevaban 60 minutos a la venta, se agotaron todas las entradas disponibles en la mañana del viernes. Las primeras que se acabaron fueron las del día 24 y 26, que son los días en los que actúan dos de las comparsas más esperadas del concurso, las de Antonio Martínez Ares y Tino Tovar, ya se han agotado.

Se trata de dos buenas sesiones, pues el día 24, aparte de 'La ciudad invisible' de Martínez Ares, también actúan la chirigota de Puerto Real, 'To me pasa a mí: los desgraciaítos', y la del Bizcocho, 'Los mi alma', mientras que el 26 pasarán por las tablas del teatro 'Caminito del Falla', de Tovar, la chirigota del Barrio, 'Hotel y resort Cádi, aquí tiene usté su casa', y el coro de Nandi Migueles, 'Aquí no se rinde nadie'.

Poco después se han finiquitado las de los días 31, día de la chirigota 'Los viñanos', de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes y la comparsa de Jona, 'Los peliculeros'. También se acabó pronto las del día 1 de febrero, con la actuación de la comparsa de Miguel Ángel García Argüez, 'Los esclavos' y la de mujeres 'El cantón independiente', y del 3 de febrero, día de la chirigota de Vera Luque, 'Frente talibán de la república irreverente de Kadiskadistán'.