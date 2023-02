COAC 2023| David Palomar: "Echo de menos a Vera Luque en la Final"

El pregonero del Carnaval 2020, David Palomar, no falta a su cita con la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Así, el cantaor gaditano está presente en el Gran Teatro Falla con otros buenos amigos y artistas como Niña Pastori, Chaboli, la malagueña María Peláe, Riki Rivera, Violeta Arriaza y Javier Katumba.

Palomar, "muy contento" por estar de nuevo en el Falla, está dispuesto a "disfrutar mucho" durante toda la sesión aunque no se puede callar "una opinión personal". "Que no se me enfade nadie, pero echo de menos a Vera Luque en la Final. La verdad. Me parece que era una chirigota de una calidad que, de sobra, merecía que la viéramos hoy en las tablas del Falla", confiesa.

Con todo, Palomar viene "con ganas" de vivir este día "tan bonito y especial" que irremediablemente le lleva a pensar en el año 2020 cuando el viñero fue elegido para pregonar la fiesta, honor que este año recae en el coplero Joaquín Quiñones. "Hace un par de días, pasé con mi hijo por San Antonio y vimos que estaban montando el tablao y él me decía, "papá, te acuerdas..." No me voy a acordar... Fueron las dos horas y media o tres que más cortas se me han hecho en la vida". "Fue un honor y sigue siendo un honor estar aquí disfrutando de lo nuestro", agradece