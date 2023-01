COAC 2023|David Calleja, el concejal 'influencer' de El Puerto en el Falla: "Soy muy carnavalero, siempre sigo el Concurso"

David Calleja, el concejal de Fiestas de El Puerto de Santa María, se ha dejado ver en la segunda sesión de preliminares acompañando a la comparsa portuense del Morta, El Don Juan de tus detalles. Porque Calleja, el edil influencer con más seguidores en sus redes sociales, es "súper carnavalero. Ten en cuenta que mi familia es de Cádiz por parte de padre y de madre, así que desde chico he estado en el carrusel de coros". En cuanto a las mil formas de vivir la fiesta, Calleja reconoce que "en teatro soy más de comparsas, es lo que más me gusta, soy muy fan de la comparsa de Martínez Ares y la de Tino Tovar, pero en la calle me gusta los coros, me gusta verlos en las bateas y soy seguidor del coro de Luis Rivero, siempre voy a los ensayos generales".

Pero el trabajo le impide venir más de lo que quisiera, "llevo siete concejalías y es difícil venir mucho, pero estoy muy contento de estar aquí y de que el Concurso haya vuelto a su fecha natural, febrero". De hecho, en El Puerto "lo mantuvimos en febrero porque creo que el Carnaval se entiende mejor en su fecha, igual que la feria se entiende en primavera". Es como cuando el Concurso se llevó al Andalucía, "cuando volvió al Falla la gente lo acogió con más ganas y con otro aire, porque es su casa, pues con la fecha ocurre lo mismo".

Para Calleja "el teatro Falla tiene un encanto especial y estoy feliz de estar aquí. Además, hay una virtud muy grande que tiene este teatro y es que lo ves por la tele y lo analizas todo más, la agrupación que canta mejor o peor, pero aquí casi todo suena bien. Será el ambiente o que estás predispuesto a que todo te guste. Vamos que por la tele es maravilloso porque si no, no lo podríamos seguir tantísimo, pero venir al Falla es algo espectacular."

Y es que el edil con más seguidores en sus redes de toda la provincia es "un gran seguidor del concurso, lo sigo siempre". Tanto, "que canto muchas coplas de Carnaval", y que ya ha lanzado en sus redes el baile que ha hecho específico por Carnaval, como ya está siendo tradición en este edil, y para lo que ha escogido la temática de la Familia Adams, "que es una serie que está de moda en Netflix y da mucho juego para las familias y los niños".

Para Calleja la fiesta es el punto neurálgico de su vida, su trabajo y por eso vuelca en ellas toda su pasión. "Creo que me metí en este trabajo porque es que me encantan todas las fiestas, venía del mundo de la Semana Santa y mi ilusión era poder trabajar en la Navidad, el Carnaval, la feria, la Semana Santa, Halloween... me encanta cada feria en cada fecha". Y el andaluz tiene esa costumbre, añade, "es nuestra esencia, la fiesta es lo que nos hace diferentes porque cada mes entendemos de una manera diferente la vida, a la hora de comer, de beber, de vestirnos y de vivir".

También se muestra feliz de ser un concejal influencer, "aunque no lo hago por eso. Yo toda esa actividad que tengo en las redes la tenía antes, pero es que ahora me sirve de desahogo. Me encanta contar cómo vamos preparando cada fiesta, los bailes, las carrozas, quiénes participan... me gusta hablar del proceso. Y si esto repercute en que las televisiones nacionales se hagan eco de mi ciudad, pues me llena de orgullo, porque hablan de David Calleja, concejal de El Puerto de Santa María".