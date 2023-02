COAC 2023| Carlos Pérez ('Los viñanos'): "Nosotros no venimos a imponer ningún estilo de chirigota"

Tras un pase semifinal con un teatro volcado con su chirigota, Carlos Pérez, uno de los autores que forman parte del tridente ideólogo de 'Los viñanos', celebra la reacción del respetable pues "con esto está todo pagado". "Ya ni que te pasen o no a la final, lo que hemos vivido esta noche es lo más grande que se pueda imaginar", asegura el joven chirigotero, artífice del sello de uno de los pasodobles de la función.

"Que quede claro que, de verdad, nosotros no venimos a imponer ningún estilo de chirigota", explica Carlos Pérez sobre la afilada letra en la que defienden el estilo clásico de la modalidad a la vez que llaman la atención sobre la creciente "teatralización" de la chirigota. "Es que sentimos eso pero, como decimos en el pasodoble, que cada uno coja el camino que quiera, porque aquí todo el mundo es libre de hacer el estilo de chirigota que le apetezca. Lo que he intentado decir en esta letra es que mientras que nosotros estemos no se va a morir la chirigota de Cádiz", se compromete a través de que son muchos los Carnavales los que les queda a estos autores por delante (Pérez, Manolín Santander y Sánchez Reyes).

"Es que nosotros venimos de esa escuela. Yo he bebido de las fuentes de Manolo Santander, el mejor chirigotero de la historia para mí, habrá gente que a lo mejor opte por otro pero para mí está claro que yo he bebido de las fuentes del mejor de Cádiz. Y cuando me sale un pasodoble así, como éste, yo pienso en él y creo que Manolo lo firmaría sin duda", decide.

Con todo, el chirigotero reconoce "el trabajo de todos los compañeros" de modalidad porque "hacer una chirigota es algo muy complicado", y más, "cuando venimos de un concurso hace seis meses escasos". "Así que no quiero que esto suene a pataleta ni nada, que todos los que aquí estamos compitiendo creo que hemos hecho un trabajazo pero es que nosotros no vemos que necesitemos otros elementos más teatrales para un Concurso de coplas donde lo que se valora es la música, la letra y la interpretación", narra.

Un Concurso donde, apostilla, están teniendo "mucha suerte con las horas" de actuación ya que "hay compañeros cantando a las cuatro de la mañana y es muy difícil verse en esa tesitura".

Un certamen que hoy encara la recta final donde Carlos Pérez no sabe "lo que va a pasar". "No sé cuál será el pensamiento del jurado pero, bueno, como te decía, aquí nosotros y el resto de los compañeros nos lo curramos bastante, cada uno a su manera. Ya veremos qué pasa...", culmina.