COAC 2022 | El Ayuntamiento pide el certificado de vacunación para concursar cuando la Junta ya lo ha desechado

El regreso del Carnaval de Cádiz y la celebración del Concurso en el Falla así como el levantamiento de los decretos episcopales que prohibían las procesiones religiosas en la vía pública muestra el dispar criterio de dos autoridades administrativas (la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz) ante celebraciones que son multitudinarias en Cádiz.

El Consistorio gaditano, "por responsabilidad y previendo los efectos de la sexta ola de la pandemia", anunció el martes su intención de permitir la celebración de la fiesta grande gaditana y de su concurso de agrupaciones pero retrasando la fecha de inicio. Según anunció Lola Cazalilla, la propuesta municipal pasa por atrasar el concurso hasta finales de abril-principios de mayo (empezaría el 25 de abril con la final en dos días, 9 y 10 de junio) y celebrar el Carnaval del 9 al 19 de junio. Las fechas elegidas coinciden con otras celebraciones, religiosas como el Corpus Christi (19 de junio), y con numerosos eventos relacionados con el fin de curso, lo que afectaría sin duda al concurso de la cantera.

Uno de los requisitos que va a establecer el Ayuntamiento es solicitar a cada componente y figurante de las agrupaciones que presenten certificado de vacunación o, bien, test de antígenos realizado en horas previas. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de vacunación de los mayores de 12 años no es una circunstancia que vaya a presentar problemas entre los mayores pero en la cantera de momento, a los más pequeños no le ha llegado el momento de vacunarse. Se espera que se empiece en octubre, pero si no es así, en principio tendrían que realizarse pruebas diagnósticas.

Por su parte, la Junta de Andalucía, en las recién revisadas medidas de aforo vinculadas a la situación de la pandemia, decidió que en los teatros, cines y auditorios fuera del 100% manteniendo la mayor distancia interpersonal posible y las condiciones higiénicos-sanitarias, pero no plantea el requisito del certificado de vacunación o un test de antígenos. Sí recoge esta recomendación concreta sin embargo para las personas que porten imágenes en las procesiones en la vía pública.

Cierto es que la final del Falla celebrada en una única fecha puede llegar a tener una duración de 12 horas, demasiado tiempo en un espacio cerrado tal como está la situación. La opción del Ayuntamiento pasa por dividir la final en dos jornadas pero aun así, seguirían siendo actuaciones muchos más largas que cualquier otra representación o actuación teatral o musical que pueda tener lugar en el Falla.

No obstante, la Junta revisa los jueves cada quince días estas medidas, ajustándolas a la evolución de la pandemia en la comunidad. Habrá que esperar por tanto para conocer el escenario sanitario real en que se encuentra la provincia en los meses de abril, mayo y junio, especialmente si se cumplen los pronósticos de una sexta ola de coronavirus.