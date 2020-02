Faly Mosquera no estará en semifinales por primera vez tras toda una vida participando en la fiesta gaditana. Cuando ha anunciado que, tras 44 concursos ininterrumpidos, en 2021 dará un paso al lado, la agrupación que dirige el veterano comparsista, 'Los salvajes', ha quedado fuera de esta fase, algo que, aseguraba Mosquera, no le había ocurrido hasta ahora. "Nunca había quedado por debajo del octavo", ha afirmado al ser cuestionado por este medio por sus sensaciones tras el fallo del jurado.

"Pero yo que he ganado tantas veces debo saber perder y solo puedo felicitar a mis compañeros", ha apuntado rápido el comparsista, que seguirá adelante con su decisión de apartarse de la competición para el próximo Carnaval. "Esto no va a cambiar nada de lo que pensaba y lo que pienso de mi carrera como comparsista", añade al teléfono mientras ve por televisión la actuación de '¡Quieto todo el mundo!', de Iván Romero, "disfrutando de una gran comparsa".

Mosquera sí confiesa que está "algo sorprendido" por no haber alcanzado las semifinales, "pero aceptando la decisión del jurado". "Poco más, no hay más historia. Hay que tomar las cosas como vienen y yo que he ganado tantas veces, debo saber perder", ha insistido el director del grupo de Francisco Javier Ramírez Chato y Tommy Alemania.

El que ha sido estandarte de grandes comparsas seguirá disfrutando de un "año bonito y extraño a la vez", "porque el Carnaval no tiene nada que ver con el concurso", y aunque reconoce que "esperaba terminar de otra forma" tiene ganas de disfrutar antes de empezar "a verlo desde la lejanía".