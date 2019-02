Con los filósofos de Manolín Gálvez volvió el 3x4... el 3x4 bueno

¿Tipo low-cost? No, lo siguiente. Un juego de cama con su funda de almohada se convierte en una túnica para los pensadores viñeros, los filósofos de barrio de 'El nombre me lo estoy pensando' que suponían el regreso al Concurso de Manolín Gálvez. En los pies, gargajillos caleteros. Total, 18 euros. De arte. “Es difícil empezar de cero y no teníamos mucho presupuesto”, admitía Gálvez. Las columnas del atrezzo, cedidas en el mercado de invierno. Y con esta escasa inversión llegaron al Falla. “Llevo dos años sin venir, pero esta es mi segunda casa. El grupo es el que me motivó a salir y aquí estamos para pasar un buen rato”, decía el carismático chirigotero en los camerinos.

No venía desde 2016, que lo hizo con ‘Nos Junta Andalucía’. Dos años después de un par de experiencias callejeras y, ojo, 25 años más tarde que una mítica chirigota como ‘Las viudas de los bisabuelos de los viejos del 55’. Gálvez dirigía aquella recordada agrupación que volvió a poner de moda el 3x4, el 3x4 bueno para más inri. Dos componentes más de ‘Las viudas’ le acompañaban en la noche del domingo. Con el bombo, Juan Ruiz Mariscal, un clásico de las chirigotas viñeras que no pisaba las tablas del Falla desde ‘Las castas de Cai’ en 1997, también con Manolín Gálvez y aquel trío de autores compuesto por Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y El Noly. Contaba el bombista cómo habían recibido los disfraces ayer mismo por la tarde. Nada que les cogiese de sorpresa “teniendo en cuenta cómo funciona Manolín”, explicaba entre risas. Otra ‘viuda’ iba con la caja, Manuel Sánchez Rueda ‘Perola’. Sones de siempre, sones de Cádiz.

Acompañaba a la chirigota otro lugarteniente de Gálvez, de los de siempre, Manuel González ‘Peli’, esta vez de paisano. Contaba anécdotas de antaño, también relacionadas con la peculiar manera de vestirse de la agrupación. Y en el pensamiento de todos, Gonzalito Luque, el más fiel escudero de Manolín Gálvez que no puede estar este año por problemas de salud. Un abrazo muy fuerte para él desde el Falla.