Bizcocho: "Podíamos estar en mejor puesto pero lo que importa es que la chirigota ha gustado"

'Gente con chispa' estaba en la gran mayoría de las quinielas para la Final pero la chirigota del Bizcocho no estará peleando por los premios y además ha quedado en la penúltima posición de estas semifinales, la 11 de 12, lejos de la lucha por un hueco en la noche del viernes.

Esta tarde, Antonio Álvárez Bizcocho aseguraba que se lo había tomado bien, "hay que aceptar el veredicto como siempre", y se sentía muy satisfecho "porque al final lo que importa es que la chirigota ha gustado". "Eso cada vez que tú te pongas delante de la gente a cantar se nota y sabemos que vamos a disfrutar cantando. Hay años que salen bien las agrupaciones y otros que te salen un poco más chungas y para nosotros este año ha sido bueno", señalaba el autor.

Aún así, reconoce sinceramente "que podíamos estar en mejor puesto". "Siempre lees cosas negativas y este concurso no había leído ninguna crítica mala; en los jurados no oficiales, que es un baremo de cómo está cayendo la agrupación, estábamos bien, nos incluían en casi el 99% de las quinielas y ni siquiera he visto críticas en Twitter, que ya es raro", bromeaba.

Por eso, apuntaba que "te puede llevar a pensar que hay cierta inquina pero al final es cuestión de gustos". "No sé si es por el humor negro, ya le pasó al Canijo con 'Chernobyl' o a nosotros mismos con 'No te quemes todavía'. Pero nosotros igual que miramos en hacer humor negro estamos comprometidos con evitar ciertas cosas, como en no hacer o abusar de los chistes machistas que hacen otras agrupaciones". "Pero bueno, que cuando tú te apuntas a un concurso en el que sabe que rara vez el jurado con la opinión popular y que estas cosas pasan , no te puedes quejar , esto es así, el que se apunte tiene que ser consecuente. Aunque te haces ilusiones, yo me lo he tomado bien porque sabía que podía pasar cualquier cosa y ya nos ha pasado otras veces".

La chirigota de La Rinconada estará desde este mismo viernes en Cádiz y aquí pasarán toda la semana de este Carnaval de junio, igual que se dejaron ver en el no oficial de febrero. "Somos unos miarmas muy pesados, vamos a disfrutar de la calle".