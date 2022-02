La Asociación de Romanceros niega su participación en el Foro y duda de la representatividad de los asistentes

La Asociación de Romanceros de Cádiz emitía este sábado un comunicado aclaratorio tras la celebración del Foro de Romanceros de esta semana en la que niega, “como se expresaba en la nota de prensa del Ayuntamiento”, que participara en el mismo. El colectivo apunta que por la temática del Foro la junta directiva de esta asociación tomó la decisión de no asistir “pues no teníamos nada que opinar sobre el concurso de junio, ya que esta asociación había tomado la determinación de salir a la calle y organizar su propio concurso en febrero”. Por tanto “ningún representante de esta asociación participó en el Foro como parece indicar la nota de prensa. De hecho nos consta que solo asistieron dos personas al mismo, con lo que entendemos que lo que allí se hablara tiene poca representatividad”. Asimismo estima este colectivo que “de las dos personas, una de ellas no cumple los criterios marcados por el propio ayuntamiento para participar en los foros: haber participado en los últimos 5 carnavales en la calle o en el concurso”.

Recuerda asimismo que “nuestra asociación está formada por unas 60 personas, lo que en la práctica quiere decir que aglutina a la mayoría de romanceros asociados de la modalidad”, y lamenta que el Ayuntamiento “no sólo se ha negado a celebrar el concurso de romanceros en febrero sino que no ha querido colaborar con esta asociación en la cesión del Teatro de la Tía Norica, lugar habitual de celebración del concurso los últimos años”. Finalmente, la Asociación expone que “a pesar de que hasta ahora siempre hemos colaborado estrechamente en el mismo, entendemos que el Ayuntamiento tiene todo el derecho a organizar un concurso de romanceros en junio sin contar con nuestra colaboración”.

Por otra parte, la Asociación de Romanceros celebró en la mañana de ayer en la sede de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz el sorteo del orden de actuación de su concurso, que se celebrará en la Sala Momart. Así, en semifinales, el día 18 de febrero actuarán 'En la inquina te espero', 'Paco el Satánico', 'Corpus y Cristi', 'Valle de lágrimas', 'La verdadera pero increíble historia de Queen', 'El concejal del tiempo', 'La princesa del pueblo', 'Nole Nole mi Cai' y 'Las alucinantes y trepidantes aventuras de Moisen Komolayeba...'. El día 19 será el turno de 'El asesor', 'Tecnología 5J', 'Vacaciones en El Palmar', 'Fernando VII', 'Adivina quién viene esta noche', 'Refranero carnavalero', 'Un romancero muy casero', 'Atracción fatal' y 'El Romancero del Chapa'. La final tendrá lugar el 25 de febrero.