El Falla vacío y los grupos cantando. Qué bella imagen. Llevaba años soñando con ella y por fin la he visto hecha realidad. No, si al final va a resultar que el arcarde chirigotero no lo está haciendo tan mal. Se ha pegado ocho años mareando la perdiz para abrir un Museo del Carnaval que al final va a ser poco más o menos que una ampliación de la Peña El Molondro; trasladó el Carnaval al mes de mayo –convirtiéndolo en unas fiestas típicas churretosas– y la gente prefirió quedarse en la playa antes que escuchar los berridos de los coristas y tener que esquivar sus perdigonazos desde las bateas; está organizando unas cabalgatas pueblerinas con más malage que un cuarteto de Córdoba; se ha cargado el Patronato del Carnaval, que si eso lo llega a hacer mi Teo le hubieran dado palos hasta llegar de vuelta a Santander;nombra a jurados que están en consonancia con su ideología bolchevique para beneficiar a los suyos; ha recuperado las finales de cuatro grupos por modalidad para hacerlas largas, tediosas, insoportables hasta para los que se llaman aficionados a esta fiesta del demonio; y, ya para el remate, hace que este año las funciones, entre chorradas varias, acaben cuando la gente de bien, como una servidora, casi está rezando los maitines. Qué maravilla. A ver quién lo supera. No creo yo que mi David el de la Cruz sea capaz de igualar si quiera los dardos sibilinos que el Kichi ha lanzado a sus colegas carnavaleros. Igual es un agente doble, oiga, y acaba con esto. Ojalá. Arcarde, siempre contigo.