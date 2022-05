Antonio Procopio: “Lanzaría lejos el disco del coro ‘Los pabellones’, pese a la buena idea”

–Carruseles de coros en junio. Llevarán un tipo fresquito imagino.

–Ninguno de nosotros ha dejado de tener eso en cuenta, aunque es verdad que los carruseles van a ser por la tarde-noche y esperemos que tampoco haga demasiado calor.

–¿Qué playa es su preferida de la ciudad?

–Siempre he sido de los Corrales, porque me he criado en Santa María, pero ya de mayor me vine a vivir al Paseo Marítimo, justo frente al Potito, así que me he hecho de la Victoria.

–¿Y ha hecho nudismo alguna vez en las playas de Cádiz?

–No, aquí no, de pibe en los Caños sí, que íbamos un montón de gente de Cádiz con el movimiento hippie sí que lo he hecho.

–En sus redes sociales nos fue dando cuenta de su pérdida de peso el pasado año. Que se quedó hecho un figurín.

–Y me mantengo, me mantengo. Me cuesta trabajo pero me mantengo. Bicicletita, un poquito de dieta y ahí vamos. Me llevo toda la semana soñando con que llegue el sábado para saltarme la dieta.

–¿Y de lo de ‘Carrera oficial’, algo que nos pueda contar de su nuevo coro?

–Era una apuesta mía para el último año, en vez de ‘Gloria bendita’, pero doctores tenía la iglesia. Este año, como saco coro nuevo con Tino Tovar y Salvador Longobardo, hemos recuperado esta idea. Estoy muy contento, de verdad. Tuvimos el ensayo general el sábado pasado y a la gente le ha gustado.

–¿Cómo han sido los meses de ensayo?

–Muy complicado porque hemos tenido de todo. Desde que cuando llevábamos un mes ensayando se nos murió Manolo, un guitarra, muy querido en el grupo, lleno de vida, un tío genial, con una vitalidad, y se murió de un día para otro. Fue duro ir asimilándolo. Además hemos tenido muchísimos casos de covid.

–¿A qué personaje de la ciudad le recetaba un confinamiento estricto?

–Uy uy uy… creo que más que una habitación necesitaría el hospital entero. Una lista grande necesitaría.

–Tras tantos años en Carnaval, ¿qué disco de una agrupación suya lanzaría más lejos?

–Hubo un año muy malo, todos tenemos algún cadáver en el armario, y fue el año de ‘Los pabellones. Mira que era una idea muy gaditana, muy representativa, pero nos salió muy mal, lo reconozco. Ese año fue horrible. No me quedé contento para nada.

–El cartel es muy playero. ¿Le gusta?

–La primera impresión es decir, ¿qué es esto? Vaya mamarracho. Pero oye, después te pones a mirarlo bien y tiene un punto gracioso.

–¿Usted es de bañadores largos o de los ajustaditos cortitos?

-Siempre bañador chico, ajustadito y negro, a poder ser. Cuando tenía barriga y cuando no. Innegociable.