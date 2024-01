Ángel Gago: "Desde la primera vez que pisé el Falla me da un beso en la frente antes de salir a cantar"

El Carnaval está lleno de supersticiones. Miguel Ángel Fuertes, regidor de escena del COAC, conoce unas cuantas. Es más, incluso es el protagonista de algunas de ellas, como bien hemos ido contando en esta sección denominada Historias del Salmendro y con la que hemos querido homenajearlo en su último año antes de su jubilación. Uno de los carnavaleros más populares actualmente es Ángel Gago, quien tiene muchas anécdotas con el bueno de Miguel Ángel pero se queda con un detalle. “Siempre, desde la primera vez que llegué al Falla, Miguel Ángel Fuertes se me acerca y me da un beso en la frente justo antes de cada actuación. Eso ha sido así durante toda mi carrera carnavalesca, y la verdad que es como un empujón de moral, me tranquiliza. Es un rito casi”.

Gago pone en valor la figura del Salmendro. “Es un gran tipo pero no sólo en cuanto a tamaño se refiere. Siempre está dispuesto a ayudar a las agrupaciones en unos momentos que son de mucha tensión”.

El cuartetero, que este año forma parte de la agrupación ‘Punk y circo, la lucha continúa’, tiene especialmente grabada en la memoria una imagen en la que Miguel Ángel, su hijo (también cuartetero) y él mismo se abrazaron tras una de las primeras actuaciones en el Falla del pequeño. “Fue un día muy especial para nosotros, tengo esa foto en casa y la guardo con mucho cariño”.