El Virgili tumba a La Palma FS y sigue adelante en el torneo del ko
La próxima eliminatoria, la tercera, será con el equipo gaditano jugando en casa contra un conjunto de Segunda División
El CD Virgili Cádiz consiguió una contundente victoria por 2-6 ante el Smurfit Westrock La Palma FS en el Pabellón Municipal de La Palma del Condado, en el partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El conjunto gaditano dominó el encuentro desde el inicio, mostrando control del juego.
El conjunto amarillo avisó muy pronto con un disparo desviado de Abraham Cintado en el primer minuto y otro detenido por el guardameta Carlos poco después. La Palma respondió con dos llegadas consecutivas de Alberto, bien resueltas por Hilario. El marcador se abrió en el minuto 6 con el 0-1 para el CD Virgili Cádiz, tras una jugada de Pancho por la banda que asistió al segundo palo a Pablo Castilla. El balón, que iba camino de gol, fue desviado involuntariamente por Talla al fondo de su propia portería.
Solo un minuto más tarde, La Palma empató 1-1 gracias a su capitán Alberto, cuyo disparo no pudo atajar correctamente en dos tiempos el portero Hilario. Castilla estuvo a punto de adelantar de nuevo a los gaditanos con un disparo a la cruceta y, tras varias intervenciones de Carlos, el partido se volvió intenso en ambas áreas. En el minuto 12, los locales dispusieron de una triple oportunidad: primero Hilario evitó el gol, luego el palo salvó al Virgili y finalmente la defensa despejó.
El conjunto gaditano recuperó la ventaja con el 1-2 en el minuto 14, cuando un disparo de Óscar Moguel fue desviado por Alberto hacia su propia portería. Minutos después, Abraham Cintado recibió un golpe en la cara que le obligó a abandonar el partido tras ser atendido. Virgili siguió buscando ampliar su ventaja con ocasiones de Poti antes del descanso, aunque sin éxito.
Tras el paso por vestuarios, Joni sustituyó a Hilario bajo los palos del CD Virgili Cádiz. La segunda parte comenzó con un disparo de Talla detenido por el portero gaditano, y pronto llegó el 1-3 con un tanto de Jesulito en el minuto 23. El propio Joni realizó poco después una gran parada a Pablo, y el ritmo del partido se mantuvo alto con ocasiones claras para ambos equipos, incluido un disparo de Talla al palo.
La Palma recortó distancias con el 2-3 en el minuto 29, obra de Alberto, pero apenas un minuto después Óscar Lojo aprovechó un desajuste en la defensa onubense durante la incorporación ofensiva del portero Carlos para establecer el 2-4. En el minuto 31, Alberto volvió a encontrarse con el poste, mientras que las siguientes intervenciones de Joni evitaron nuevas opciones locales ante los tiros de Cuerda y Talla.
El técnico de La Palma, Alejandro Sánchez, apostó por Gonzalo como portero-jugador en los últimos minutos, pero el recurso fue aprovechado por el CD Virgili Cádiz para sentenciar el duelo. En el minuto 38, Poti firmó el 2-5 tras asistencia de Óscar Moguel, y un minuto más tarde, Pablo Castilla culminó la goleada con el 2-6 al recuperar un balón y anotar a portería vacía. Joni, de nuevo decisivo, desbarató las dos últimas llegadas locales a pocos segundos del final.
Con este resultado, el equipo gaditano pasa a la tercera eliminatoria de Copa del Rey de Fútbol Sala, que jugará como local ante un rival de Segunda División, a determinar por proximidad geográfica entre los equipos no exentos, probablemente el próximo miércoles 29 de octubre. Pero antes, el equipo se centrará en la liga, a la que volverá este domingo 12 de octubre, a las 12:30 horas, en el Pabellón Ciudad de Cádiz ante el CD Córdoba Futsal B Patrimonio.
