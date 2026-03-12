El Virgili Cádiz denuncia insultos y escupitajos del público en un partido en Ceuta

El CD Virgili Cádiz ha lanzado un comunicado en el que expresa públicamente su "profunda preocupación y absoluta condena por los graves hechos ocurridos" durante el partido aplazado de la jornada 18 del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala disputado el miércoles 11 de marzo en el pabellón Guillermo Molina Ríos de Ceuta frente al Imperio Los Rosales. El encuentro se resolvió con empate (7-7).

Desde el club gaditano señalan que "lo que debía haber sido una fiesta del fútbol sala, con dos equipos compitiendo con intensidad sobre la pista, terminó viéndose empañado por el comportamiento inaceptable de un sector de la grada que protagonizó episodios de violencia verbal y física contra nuestra expedición".

Desde el CD Virgili denuncian que "durante el transcurso del encuentro, jugadores y miembros del banquillo del CD Virgili Cádiz fueron objeto de insultos extremadamente graves y reiterados, además de escupitajos dirigidos desde la grada. Estos hechos obligaron a los árbitros a activar en dos ocasiones el protocolo antiviolencia recogido en la normativa federativa, llegando incluso a detenerse el partido y a retirarse ambos equipos a vestuarios durante varios minutos ante la gravedad de la situación".

Desde el equipo gaditano aseguran que "lejos de tratarse de hechos aislados, la tensión continuó tras el final del encuentro. Según recoge el acta arbitral, desde la grada se lanzó un vaso con líquido que impactó en uno de los árbitros y en un jugador visitante, y posteriormente una botella cayó sobre el hombro de uno de nuestros futbolistas cuando el equipo se dirigía al vestuario".

Ante este escenario, "la expedición del CD Virgili Cádiz tuvo que abandonar la instalación escoltada por efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y miembros del club".

"Desde nuestra entidad queremos dejar claro que este tipo de comportamientos no representan los valores del deporte ni del fútbol sala. Nadie que vista la camiseta de nuestro club, ni ninguna otra, debería tener que soportar insultos, escupitajos ni agresiones por el simple hecho de competir en una pista rival", subrayan desde el CD Virgili Cádiz.

El club da las gracias al rival: "Al mismo tiempo, queremos agradecer públicamente la actitud del cuerpo técnico y responsables del Imperio Los Rosales de Ceuta durante los momentos más delicados del encuentro. Su colaboración fue importante y necesaria para tratar de calmar la situación y para activar la intervención de la Policía Nacional, priorizando en todo momento la seguridad de los participantes".

"El fútbol sala debe ser un espacio de respeto, convivencia y pasión por el deporte. Desde el CD Virgili Cádiz seguiremos defendiendo esos valores con firmeza", destacan desde el club gaditano.